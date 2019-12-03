Dünya Bu Skandalı Konuşuyor: Evli Öğretmen 5 Öğrencisiyle Yatağa...

Güney Afrika'nın liman şehirleri arasında yer alan Cape Town'da bulunan en prestijli okullardan olan Bishops Diocesan College'da sualtı topu öğretmeni olarak görev alan Fiona Viotti'nin, 2013 ile 2019 yılları arasında geçen 6 yıllık dönemde toplam olarak 5 farklı öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi.

30 yaşında olan evli öğretmen, istifa dilekçesini verdikten birkaç gün sonra; 18 yaşında olan bir öğrencisi, okulda olduğu dönemde eski öğretmeniyle cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti.

Okul yönetimi söz konusu iddianın kendilerine ulaştırılmasıyla birlikte oldukça geniş çaplı bir soruşturma başlatma kararı aldı. Başlatılan soruşturma çerçevesinde sapık öğretmenin toplamda 5 öğrencisiyle birlikte olduğu bilgisine ulaştı.

Fiona Viotti, Pavo Viotti ile 2018 yılında evlenerek hayatını birleştirmiş. Öğrencileriyle evlenmeden önce başlayan cinsel birlikteliği, evlendikten sonra da yine devam etmiş.

Viotti, konuya yönelik herhangi bir açıklama altına imza atmadı. Kocasının ise 30 yaşındaki öğretmenden boşanacağı bilgisine ulaşıldı.

1849 yılında inşa edilen, bölgede yer alan en prestijli okullar arasında ilk sıradaki ismini koruyan Bishop's Diocesan College, yıllık 15.000 £ ücretle okunabilen, genel olarak zenginler ve iş adamlarının çocuklarının eğitim gördüğü bir okul olarak ön plana çıkıyor.

Skandalların Ardı Önü Kesilmiyor

Daha önce sık sık ABD'de bu tarz olayların yaşandığı haberleri ortaya çıkmıştı. Genel olarak kadın öğretmenlerin, erkek öğrencilerle cinsel ilişkiye girmelerinin sebebi merak ediliyor.

ABD başta olmak üzere, İtalya, İspanya, İngiltere ve son olarak Güney Afrika'da bu tarz olayların yaşanması "eğitmen" kimliğinin ne kadar alt seviyelere düştüğünü ortaya çıkardı.

Tüm Dünya'nın tepkisini toplayan söz konusu olaylar sonucunda öğrencilerin bilinçlendirilmesi adına birçok uyarıda bulundu ve ebeveynlerinden en ufak şüphelerinde okul yönetimi ve polis ekiplerine başvurması istendi.