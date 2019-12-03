Ankara'dan Skandal Görüntü: Öğretmen Ders Anlattı, Öğrenci Sigara İçti...

Twitter'da gündem maddesi haline gelen Ankara'da yaşanan bu skandal olay "pes" dedirtti. Bir Anadolu Lisesi'nde, öğrencilerden biri tarafından çekilen görüntülerde, sınıfta ders işlendiği esnada, diğer bir öğrencinin pencere kenarında sigara yakıp içtiği farkedildi. Öğrencinin sigara içtiği videonun ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medyada büyük yankı uyandı.

Twitter Yankılandı

Sosyal medya üzerinde Ankara'nın göbeğinde bir Anadolu lisesi başlığı altında paylaşılan görüntüler karşısında oldukça büyük tepki gösteren Twitter kullanıcıları, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar'ın gerekeni yapması konusunda harekete geçmesi için çağrıda bulundu.

Atılan Tweetlerden en çok etkileşim alanda ise

"Öğrenci derste sigara içiyor, öğretmen ders anlatıyor. Sınıf gürültüden yıkılıyor. Ankara'nın göbeğinde gözde bir Anadolu lisesi, Lise 1 öğrencileri... okulların sorunu disiplin ve öğretmenlerin etkisiz hale getirilmesi. Eğitim şart !" ifadeleri yer aldı ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk söz konusu Tweet'e etiketlendi.

Yağmur Gibi Tepki Yağdı

Olay kısa süre içerisinde Twitter'da gündem olurken, öğrencinin yaptığı bu saygısız harekete yağmur gibi tepki yağdı.

Herkes farklı bir görüş ortaya koyarken, kimi öğretmeni otorite sağlayamamasından dolayı suçladı, kimi devleti öğretmenin yetkilerini tamamen elinden aldığı için suçladı, kimi arkadaşını ifşa eden videoyu çeken şahsı suçladı.

Söz konusu olayın videosu kısa süreliğine olay yaratırken, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü, okul yönetimi, öğretmen ve öğrencinin konuyla ilgili yapacağı açıklamalar büyük bir merakla bekleniyor.

İşte o skandal video: