Akbank Axesslilere Özel 250 TL'ye Varan İndirim Kampanyası

Akbank’ın avantajlı kredi kartı Axess kazandırmaya devam ediyor. 31 Aralık’a kadar Akbank Axess Kredi Kartı sahibi olan herkes tüm harcamaları için 250 TL’ye varan indirim fırsatlarından yararlanabiliyor. Market, restoran, giyim ve elektronik alışverişlerinizde 150 TL ve üzeri tüm alışverişler için Akbank Axess Kredi Kartı sahipleri her ay %10’a varan indirim fırsatlarından da yararlanabilmektedir. Akbank kredi kartı kampanyaları arasında en çok tercih edilen kampanyalardan biri olan Axesslilere özel 250 TL indirim kampanyası, tüm harcamalarınız için birçok farklı indirim ve puan kazanma avantajı da sağlamaktadır.

Giyimden elektroniğe, restorandan market alışverişlerine kadar tüm mağazalardan yapacağınız Axess alışverişlerinizde, 2020 Mayıs ayına kadar geçerli olan toplamda 250 TL’ye kadar büyük bir indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Kampanyaya katılmak için Axess Kredi Kartı sahibi olmak ve Axess Mobil uygulamasını indirmek gereklidir. Akbank kredi kartı müşterilerine özel yapılan kampanyadan hemen yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Axess Kredi Kartı 250 TL İndirim Kampanyası Detayları

31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerli olan kredi kartı kampanyası kapsamında, aylık 150 TL ve üzeri alışverişlerde %10 indirim ile ayda 50 TL ve sonraki dönemler için yapılan alışverişlerde toplamda 250 TL’ye kadar indirim fırsatı sunulmaktadır. Axess Kredi Kartı kampanya detayları:

· 19 Eylül – 31 Aralık tarihleri arasında Axess veya Wings kredi kartı başvurusu yapan müşteriler için geçerlidir.

· Akbank’ın tüm kredi kartı başvuru kanalları üzerinden kampanyaya katılım sağlanabilir.

· Axess ve Wings kart sahiplerinin ek kartları ile yapacakları alışverişlerde kampanyaya dahildir.

· Kampanyaya katılmak için: ILK yazıp 4566’ya kısa mesaj gönderilmesi gerekmektedir.

· Kazanılan her yeni indirim 5 gün içinde kartlara yansıtılmaktadır.

Kampanya kapsamında sunulan tüm avantajlar, Akbank Axess veya Wings asıl kart sahipleri için geçerlidir. Kampanya tarihleri içinde yapılacak kredi kartı başvuruları da kampanyadan yararlanmanızı sağlamaktadır.

İlgili sektörler üzerinden yapacağınız tüm alışverişlerinizde 31 Mayıs 2020 tarihine kadar kazandığınız 250 TL’ye varan indirim oranlarınızı kullanabilirsiniz. İster kampanya tarihleri içinde isterseniz de 2020 Mayıs ayına kadar kazandığınız indirimlerini kullanmaya başlayabilirsiniz.

Axess İndirim Kampanyası Kapsamında Sayılan Sektörler

Akbank Axess Kredi Kartı müşterileri için özel olarak başlatılan kampanya kapsamında hemen hemen tüm harcamalarınız için %10 aylık indirim ve toplamda 250 TL’ye kadar indirim avantajlarından yararlanabilirsiniz. Kampanya süresi içinde yapılacak tüm alışverişler için:

· Giyim,

· Restoran,

· Elektronik,

· Market.

Sektörlerinde yapılan harcamalarda ek indirim avantajları uygulanmaktadır. Kampanyaya katılmak için Akbank Axess veya Wings kredi kartlarından birine sahip olmak veya kampanya süresi içinde bu kredi kartlarından birine başvuruda bulunmuş olmak gerekmektedir. Ayrıca kampanya içinde tanımlanan kredi kartlarına sahip kişilerin ek kartları ile yapacakları tüm harcamalar içinde benzer indirim fırsatları uygulanarak 250 TL’ye kadar indirim fırsatları sunulacaktır.