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Eşini 32 Yerinden Bıçaklayarak Katili Olan Polisin Savunması Pes Dedirtti!

Bolu'da eşini tam 32 yerinden bıçaklayarak katili olan Irak uyruklu polisin, "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası istemiyle hakkında açılan dava görülmeye başlandı. Eşine daha önce herhangi bir şekilde vurup vurmadığı sorulan zanlının söylediği "Hayvan değiliz, neden vurayım" demesi pes dedirtti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Bolu'da eşini tam 32 bıçak darbesiyle canice öldüren Iraklı eski polis 36 yaşındaki Haydar Fadıl Haşim'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında açılan dava görülmeye başlandı. 

"Hayvan Değiliz"

Haydar Fadıl Haşim, eşini kendisini aldatması sebebiyle öldürdüğünü iddia etti. Mahkeme başkanı Haşim'e eşine daha önce şiddet uygulayıp uygulamadığını sorunca Haşim "Hayvan değiliz, akıl var fikir var, neden vurayım" diyerek pes dedirtti.

Söz konusu olay 7 Şubat 2019 tarihinde Başkavaklar Mahallesi İskender Sokak üzerinde yaşandı. Irak uyruklu olan 36 yaşındaki eski polis Haydar Fadıl Haşim, bir süre ayrı yaşadığı ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 4 çocuğunun 29 yaşındaki annesi Saja Jamel Mansur'un evine gitti.

Daha önceleri ülkesinde polis memuru olarak görev yaptığı bilgisine ulaşılan söz onusu şahsın kendisii aldattığını iddia ettiği eşiyle tartıştığı belirtildi.

Tartışmanın git gide büyümesiyle birlikte Haydar Fadıl Haşim, eşini göğüs bölümünden tam 32 kez bıçakladı ve boğazını kesti. Eşi olay yerinde hayata gözlerini yumarken, şahıs tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Eve Başka Erkekler...

Mahkeme başkasını, aldatıldığı iddiasını nereden çıkardığını sorunca Haşim, sürekli eşinin kendisine yalan söylediğini; hastaneye gittiğini söylediğini aktardı. Çocuğun doğmasıyla birlikte buna devam ettiğini, çalıştığından dolayı ilgilenemediğini aktardı.

Hastaneye gidiyordu fakat hastaneden ilaç getirmiyordu diyen Haşim, çocuğa yatış da vermediklerini açıkladı. Kendisine hep serum takıldığını söylediğini belirtti. Olayı anlamaya başlayınca gitmek istediğini, kızının ardından teyit ettğini aktardı. Kızının kendisine "eve başka erkekler girip, senin yatağında yatıyor baba" dediğini açıklayan Haşim, ondan sonra anladığını söyledi. 

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