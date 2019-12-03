1'i Bebek 3 Kişinin Öldüğü, 2 Kişinin Yaralandığı Korkunç Kaza Yürek Burktu!

Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği acı kaza İnebolu ilçesinde yaşandı. Karşı yönden gelen tırla kafa kafaya çarpışan otomobil hurdaya dönerken, tır sürücüsüne herhangi bir şey olmadı. Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir virajda tır ile kafa kafaya çarpışan otomobil sürücüsü, sürücünün eşi ve henüz 1 yaşında olan çocuğu hayata gözlerini yumu. Kazada 1'i çocuk olmak üzere 2 kişi de yaralandı.

Kafa Kafaya Çarpıştı

İlçe sınırlarında yer alan Göçkün köyünde ikamet eden Şahin Küm, ailesiyle beraber 07 AAD 282 plakalı otomobille birlikte Antalya'ya gitmek için yola çıktı. Taşoluk Köyü güzergahına gelince otomobil, karşı yönden gelmekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilmeyen 14 KR 831 plakalı tır ile virajda kafa kafaya feci şekilde çarpıştı.

Kaza sonucunda sürücü Şahin, eşi 23 yaşındaki Nihal ve 1 yaşlarındaki kızı Şennur olay yerinde hayata gözlerini yumarken, diğer kızı 3 yaşındaki Evranur ve 35 yaşındaki ağabeyi Satılmış Küm yaralı olarak kurtuldu.

Yaralılar, kaza yerine gelen çok sayıda ambulansla birlikte hemen sağlık ekiplerince ambulansla, tedavi edilmek üzere İnebolu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tır Sürücüsü Gözaltına Alındı

Yürekleri dağlayan ve 1 bebeğin de hayatını kaybettiği korkunç kazada, polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından cansız bedenler yaralıların kaldırıldığı hastanenin morguna kaldırıldı.

Otomobille kafa kafa çarpışan karşı yönden gelen TIR'ın sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayda kimin suçlu olduğu henüz netleşmedi fakat 3 kişinin can vermesi, yürekleri dağladı!