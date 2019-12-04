Etimesgut Belediyesi'nden 10 başlıkta engelsiz hizmetler

Toplumun tüm kesimlerinin yaşam kalitesini artıran Başkan Demirel engelli ve ailelerini unutmadı:

1)Türkiye'de tek, Dünya'ya örnek, engelsiz yaşam merkezini hizmete açtı.

2) Engellileri Denizle Buluşturma Projesi'yle rüya gibi tatil imkanı sundu

3) Engellilerin kamuya daha kolay yerleşmesi için Engelli KPSS kursları açtı.

4) Kent Konseyi Engelliler Meclisi'yle engellileri yönetimde söz sahibi yaptı.

5) Binlerce engelliye akülü araba gibi yaşam desteği ve rehberlik hizmeti sundu.

6) Belediye tesislerine engellilerin kolay ulaşımını ve ücretsiz yararlanmalarını sağladı

7)Aşevi, eti-kart ve şefkateli çarşısıyla engelli ve ailelerine sosyal destek sundu.

8) Engelli ve hastalara Evde Bakım Hizmeti sağladı.

9) Sosyal kültürel etkinliklerle engellilerin hayata daha sıkı bağlanmalarını sağladı.

10) Engellileri Allah'ın kutlu bir emaneti olarak görüyor, özel insanlara özel hizmetler sunmaya devam ediyor.

Etimesgut Belediyesi, ilçede yaşayan engelli vatandaşların ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyor, önlerindeki engelleri teker teker kaldırıyor. Belediye hizmet ve yatırımlarıyla, engellilerin yaşam kalitesi artıyor. Engellilerin yüzleri gülüyor. Etimesgut'ta yaşamak, engelliler için de ayrıcalıklı hale geliyor.

İşte Etimesgut Belediyesi’nin engellilere özel hizmetleri:

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

20 bin m² alan üzerine kurulan; 9 bin m² kapalı alana sahip Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 5 bloktan oluşuyor. Merkezin 2 bloğu özel rehabilitasyon merkezi, 1 blok konaklama merkezi, 1 blok meslek ve beceri merkezi, 1 blok da eğitim ve sosyal hizmet merkezi olarak hizmet veriyor. Merkezden, 377 engelli yararlanıyor.

Konaklama biriminde engelli bireyler yalnız veya yakınlarıyla misafir ediliyor. Düğünü, cenazesi ve özel işleri olan aileler engelli çocuklarını merkeze yatılı olarak bırakabiliyor.

Merkezde, konferans salonu, sergi alanı, kütüphane, okuma salonu gibi engellilerin hayatlarını kolaylaştıran birçok donatı yer alıyor.

Meslek ve Beceri Eğitim Merkezi'nde engelli ve ailelerine meslek ve beceri kazandırılmakta, mutfak, bilgisayar, matbaa, seramik, çömlek, mozaik, ahşap mobilya, resim, müzik, mum sabun gibi birçok atölyede bu eğitimler veriliyor.

ENGELSİZ TATİL

Etimesgut Belediyesi, engellilere pozitif ayrımcılık yapıyor: Etimesgutlu engelliler ve aileleri, her yıl düzenlenen tatil programı ile 5 yıldızlı turistik tesislerde tatil yapabiliyor. ‘Engellileri Denizle Buluşturma Projesi’ ile, her yıl yüzlerce engelli ve yakını denizle buluşuyor, unutulmaz, rüya gibi bir tatil yapıyor. Bu hizmetten yararlananların sayısı 3 bine ulaştı.

ÖZEL KURSLAR

Engelliler için etiSEM kapsamında özel kurslar açılıyor. E-KPSS, Kuran-ı Kerim, ebru, resim, bağlama, gitar gibi birçok kurs imkanı bulan Etimesgutlu engelliler, evlerinden çıkarak sosyal hayata daha çok katılıyorlar. Sinema, tiyatro gibi etkinliklerle moral buluyorlar.

FİZİKİ ÇEVRE DÜZENLEMELERİ

Belediyeye ait tüm yapılardaki giriş çıkışlar engelliler için düzenlendi. Tesislere ve parklara engelli rampaları yapıldı.

YAŞAM MERKEZLERİ ÜCRETSİZ

Engellilere ve ailelerine, Etimesgut Belediyesi’ne ait yaşam merkezlerinde ücretsiz hizmet veriliyor. Havuzlar ve diğer sosyal, kültürel donatılardan engelliler rahatça yararlanabiliyorlar. Belediyenin sosyal ve kültürel etkinliklerinde, engelliler evlerinden alınarak etkinliğe katılımları sağlanıyor.

AŞEVİ HİZMETİ

htiyaç sahibi engellilere, Etimesgut Belediyesi Aşevi’nden evlerine yemek servis ediliyor. İhtilaç sahibi engellilere Eti-Kart’la gıda ve ihtiyaç maddesi ile ayrıca giyim yardımları da yapılıyor.

EVDE KİŞİSEL BAKIM HİZMETİ

Kişisel bakım ve temizliklerini gerçekleştiremeyen yaşlı, hasta ve engelliler için evde banyo ve kişisel bakım hizmeti sunulmaktadır. Uzman ekiplerimiz, bu durumda olan vatandaşlarımızın evlerine giderek, özel araç ve gereçleriyle onları yataklarından kaldırmadan, sarsmadan kişisel bakımlarını ve banyolarını yaptırmaktadır. Bu durumda yakını olan vatandaşlar, 246 13 58 numaralı telefonu arayarak bu hizmetten yararlanabilmektedir.

AKTİF ENGELLİLER MECLİSİ

Etimesgut Kent Konseyi bünyesinde kurulan Engelliler Meclisi, yüzlerce üyesiyle birlikte Etimesgut’un belediye yönetiminde söz sahibidir.

AİLE AKADEMİSİ

Eryaman bölgesinde, Ziya Gökalp Tesisleri içerisinde hizmet veren Türkiye’nin en kapsamlı aile destek hizmeti ile 7’den 70’e bütün vatandaşlara, aile içi sorunların çözümü, gençlerin ergenlik problemleri gibi konularda, psikolojik ve gerektiğinde hukuki destek verilmektedir. Akademiden yıllık 2 bin aileye rehberlik hizmeti sunulmaktadır.