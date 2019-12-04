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Mor-sarılılar dayanıklılık çalıştı

Osmanlıspor, Altay’la oynayacağın maçın hazırlıklarına bugün yaptığı dayanıklılık ağırlıklı çalışmayla başladı.

Tuğçe Cantürk
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Osmanlıspor, Altay’la oynayacağın maçın hazırlıklarına bugün yaptığı dayanıklılık ağırlıklı çalışmayla başladı.

TFF 1. Lig’in 14. haftasında sahasında Altay’ı ağırlayacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarına başladı. Batıkent Tesisleri’nde akşam saatlerinde yapılan atrenman 1 saat sürdü. Antrenmana hafif adale ağrısı bulunan Mehmet Yiğit katılmadı. Mor-sarılılar antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra 5’e 2 top kapma oyununa geçildi. Antrenman dayanıklılık koşusuyla son buldu.
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