Mor-sarılılar dayanıklılık çalıştı

Osmanlıspor, Altay’la oynayacağın maçın hazırlıklarına bugün yaptığı dayanıklılık ağırlıklı çalışmayla başladı.
TFF 1. Lig’in 14. haftasında sahasında Altay’ı ağırlayacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarına başladı. Batıkent Tesisleri’nde akşam saatlerinde yapılan atrenman 1 saat sürdü. Antrenmana hafif adale ağrısı bulunan Mehmet Yiğit katılmadı. Mor-sarılılar antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra 5’e 2 top kapma oyununa geçildi. Antrenman dayanıklılık koşusuyla son buldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz