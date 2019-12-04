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Altındağ'da “engel” yok

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Altındağ’daki engelli bireyleri unutmadı. Sabah saatlerinden itibaren, Altındağ’daki engelli bireylerle çeşitli etkinliklerde bir araya gelen Başkan Balcı, gönülleri fethetti.

Tuğçe Cantürk
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Altındağ’daki engeli vatandaşlar unutulmadı. Gün boyu engelli vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Balcı Altındağ’da engel olmadığını gözler önüne serdi. İlk olarak 11 engelli vatandaş ve aileleriyle, Altınköy Açık Hava Müzesi’nde kahvaltıda buluşan Başkan Asım Balcı, daha sonra Örnek Mahallesi’nde bulunan, Çağdaş Özel Eğitim İş Uygulama Okulu’nu ziyaret etti. Engelsiz bir hayat için beceriler kazandırılan okulda, eğitimciler ve öğrencilerle bir araya gelen Başkan Balcı’ya, öğrenciler yakın ilgi gösterdi. Öğrencilerin sevgi gösterisine kayıtsız kalmayan Başkan Balcı, onlarla birlikte şarkılar söyleyip, bol bol fotoğraf çektirdi.

“ONLARIN YÜZÜNDEKİ GÜLÜMSEME HERŞEYE DEĞER…”

Daha sonra Zübeyde Hanım Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan Başkan Balcı, burada Hamamönü El Ürünleri Satış Pazarı’nda satış yapan 17 yaşındaki down sendromlu Rümeysa ve geçtiğimiz aylarda gelin olma hayali Altındağ Belediyesi tarafından gerçeğe dönüştürülen 28 yaşındaki down sendromlu Zeliha Berberoğlu ile bir araya geldi.

“24 mahallemizde bulunan Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerimizde, engelli kadınlarımızın da katılabileceği kurslar açıyor, engelli kadınların ve genç kızların edindikleri bilgi ve becerileri kazanca dönüştürmeleri için kendilerine destek oluyoruz.” Diyen Başkan Balcı,  “Meslek edinme ve hobi kurslarına katılarak kendilerini geliştirme imkanı bulan engelli bireylerimiz, böylece sosyal hayatta aktif olarak yer alıyor, hayatlarında yepyeni bir sayfa açabiliyor. Hamamönü’nde bulunan El Ürünleri Satış Pazarı’nda satış yapan 17 yaşındaki down sendromlu kızımız Rümeysa buna en güzel örnek… Takı tasarımı kursuna katılan ve kendi yaptığı takıları Hamamönü’nde satan Rümeysa, eğitiminde kat ettiği mesafe ve yakaladığı sosyal başarı ile artık herkesin takdirini kazanmış, biri… Zeliha ise gelin olma hayalini gerçeğe dönüştürdüğümüz down sendomlu bir kızımız… Geçtiğimiz aylarda kendisine, kurslara katıldığı merkezin bahçesinde bir düğün töreni yaptık ve gelinlik giymesini sağladık. Çok mutlu oldu. Onların yüzündeki gülümseme her şeye değer…” dedi.

ALTINDAĞ’DA SOSYAL ENGELLER BİR BİR KALKIYOR

“Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için çözümler üreterek, Altındağ’da onların önlerindeki sosyal ve fiziki engelleri kaldırdık, kaldırmaya da devam ediyoruz.” ifadelerini kullanan Başkan Balcı, “Göreve geldikten çok kısa bir süre sonra, ilçemiz sınırları içerisinde bulunan bir özel eğitim okulunun bahçesine, Ankara’nın ilk “Engelsiz Park”ını yaptık. Yaklaşık bin metrekarelik alana sahip olan parka yerleştirdiğimiz, engelli çocukların kullanacağı oyun grupları, kaydıraklar, salıncaklar ve spor aletleriyle, eğlencenin önündeki engelleri kaldırdık.  Parkımızı Engelliler Haftası’nda açtık. Engelli vatandaşlarımız için akülü araç şarj istasyonlarını faaliyete geçirdik. Bu istasyonlar akülü araç kullanan engellilere büyük kolaylık sağladı. Altındağ için çok önemli bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu şarj istasyonlarından Türkiye'de sayılı illerimizde var. Engelli bireylerimiz hiçbir ücret ödemeden akülü araçlarını buralardan şarj edebiliyor. Şimdilik 3 noktaya koyduğumuz akülü araç şarj istasyonlarının artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diye konuştu.

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Bugün 09:53 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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Altındağ'da “engel” yok mask
Altındağ'da “engel” yok
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