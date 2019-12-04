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Online yılbaşı alışverişlerinin %56'sı akıllı telefonlardan yapılıyor

AdColony'nin yaptırdığı "Yılbaşı Alışveriş Alışkanlıkları Araştırması" satın almanın akıllı telefonlar üzerine kaydığı yönünde.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Yılın belki de en eğlenceli ve heyecan verici zamanı yeni yıl kutlamalarının yaklaştığı şu günlerde hazırlıklar tam gaz devam ederken; kime, ne hediye alacağım endişesini beraberinde getiriyor. 

Akıllı telefonların her sektörde olduğu gibi alışveriş sektörünün de yıldızı olduğu günümüz de, tüketicilerin artık sevdiklerine hediye alırken mağaza gezmek yerine ürünlere daha kolay ve daha ulaşılabilir olan alışveriş uygulamalarını tercih ettikleri artık bir gerçek.

Koskoca bir yılı geride bırakırken yeni yıl alışverişlerini akıllı telefonlar üzerinden yapanların sayısı geçtiğimiz yıla oranla %8 artarak bu yıl %56’ya çıkmış durumda.
Tabi ki sadece kendilerini değil sevdiklerini ve ailelerini de unutmayan müşterilerin %81’i sadece kendileri için değil, sevdikleri ve aileleri için de cep telefonları üzerinden yılbaşı alışverişi yaptıklarını söylüyor.
%43 ile cep telefonları üzerinden en çok kıyafet satın alınırken bunu %20 ile ev eşyaları takip ediyor. Kitap, uçak ve etkinlik biletleri ve seyahat malzemeleri de en çok tercih edilen ürünlerin başında geliyor.
Mağazalara oranla fiyatların daha ucuz olması ve ürünlerle ilgili diğer tüketicilerin yorumlarına ulaşabilmesi ise tüketicilerin akıllı telefonları mağazalara tercih etmesinin en baş nedenlerinden. Ayrıca mağazalarda oranla çok özel teklifler ve ödemenin hızlı ve güvenilir olması da tüketicilerin %30’unun akıllı telefonlar üzerinden alışveriş yapmayı tercih etmelerine neden oluyor.

Yılbaşı alışverişinde interneti tercih edenlerin %55’i ürünlerin fiyatlarının kıyaslamasının daha kolay ve hızlı olmasından dolayı tercih ettiklerini söylüyor.

Bugün 10:23 TSİ - Ekonomi

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