Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:40 TSİ- Belediye G: Bugün 10:44 TSİ

Eserleri ve şahne şovlarıyla büyük beğeni topladılar

Musiki Muallim Mektebi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde özel öğrencilerin düzenlendiği sergi ve sahne gösterilerine ev sahipliği yaptı. 

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Mamak Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında engelli öğrencilerin yaptığı binden fazla eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi sonrası Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde hazırlamış oldukları gösterileri sunan özel öğrenciler izleyicilerden büyük alkış aldı. Etkinliğe Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, İlçe Milli eğitim Müdürü Mustafa Özel ve çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Engelleri aşmak bir inanç meselesi

Engelleri aşmanın bir inanç meselesi olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sporda, sanatta, edebiyatta, siyasette, eğitimde, iş dünyasında tüm zorluklara rağmen engelli kardeşlerimizin sergilediği mücadele gerçekten takdir edilecek bir başarı. Engelli kardeşlerimizin her alanda sergiledikleri başarıların önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğine yürekten inanıyor,  kendilerine hazırlamış oldukları eserler ve gösteriler için teşekkür ediyorum” dedi.

Engelleri hep birlikte aşıyoruz

Başkan Köse, “Engelli kardeşlerimizi topluma kazandırmak adına hep birlikte çalışmalar yapıyoruz. Bizler engelli vatandaşlarımıza hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Belediye olarak Mamak’ta cadde ve kaldırımlarımızı engelli vatandaşlarımıza göre yapıyoruz. Mamak’ımızda engelleri hep birlikte aşıyoruz” dedi.

# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çankaya'da müzik yapmaya engel yok mask
Çankaya'da müzik yapmaya engel yok
Çankaya karla mücadeleye hazır mask
Çankaya karla mücadeleye hazır
“Burada Engel Yok” dedirttiler mask
“Burada Engel Yok” dedirttiler
İlk kez tekerlikli sandalyede maç yaptılar mask
İlk kez tekerlikli sandalyede maç yaptılar
Mamak'ta özel öğrencilere özel ziyaret mask
Mamak'ta özel öğrencilere özel ziyaret
Altındağ'da “engel” yok mask
Altındağ'da “engel” yok
Gölbaşı’nda engelliler unutulmadı mask
Gölbaşı’nda engelliler unutulmadı
Etimesgut Belediyesi'nden 10 başlıkta engelsiz hizmetler mask
Etimesgut Belediyesi'nden 10 başlıkta engelsiz hizmetler
Engelli dostu 'Gölbaşı Belediyesi' mask
Engelli dostu 'Gölbaşı Belediyesi'
Ünüvar, Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti mask
Ünüvar, Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti

Bugün 10:40 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çankaya'da müzik yapmaya engel yok mask
Çankaya'da müzik yapmaya engel yok
Çankaya karla mücadeleye hazır mask
Çankaya karla mücadeleye hazır
“Burada Engel Yok” dedirttiler mask
“Burada Engel Yok” dedirttiler
İlk kez tekerlikli sandalyede maç yaptılar mask
İlk kez tekerlikli sandalyede maç yaptılar
Mamak'ta özel öğrencilere özel ziyaret mask
Mamak'ta özel öğrencilere özel ziyaret
Altındağ'da “engel” yok mask
Altındağ'da “engel” yok
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari Ücretlilere Müjde: İlk Toplantı Resmen Başladı... Zam Geliyor! mask
Asgari Ücretlilere Müjde: İlk Toplantı Resmen Başladı... Zam Geliyor!
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat... mask
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat...
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Bu Şehirde Yaşayanlar Dikkat... mask
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Bu Şehirde Yaşayanlar Dikkat...
Adana'da Kahreden Olay: Eşine 5 Kelime Mesaj Gönderip Korkunç Şekilde Can Verdi! mask
Adana'da Kahreden Olay: Eşine 5 Kelime Mesaj Gönderip Korkunç Şekilde Can Verdi!
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı! mask
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı!
Dünyaca Ünlü Güzel, 15 Yaşındaki Öğrencisine Kıyafetsiz Fotoğraflarını Gönderdi! mask
Dünyaca Ünlü Güzel, 15 Yaşındaki Öğrencisine Kıyafetsiz Fotoğraflarını Gönderdi!

GALERİ

Trafikte tartıştıgı sürücüyü aracıyla ezdi mask
Trafikte tartıştıgı sürücüyü aracıyla ezdi
Bursa-Ankara karayolu kara teslim mask
Bursa-Ankara karayolu kara teslim
Renk değiştiren gelincik türü görüntülendi mask
Renk değiştiren gelincik türü görüntülendi
Dünyanın ilk uçan arabası tanıtıldı mask
Dünyanın ilk uçan arabası tanıtıldı
İstanbul genelinde etkili olan yağmurun gün boyunca devam etmesi bekleniyor mask
İstanbul genelinde etkili olan yağmurun gün boyunca devam etmesi bekleniyor
Soylu: ''Allah bizi size mahçup etmesin'' - ANKARA mask
Soylu: ''Allah bizi size mahçup etmesin'' - ANKARA
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL