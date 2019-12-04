Mamak'ta özel öğrencilere özel ziyaret

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde anlamlı ziyaret

Sınıfları tek tek gezen protokol üyeleri derslere katılarak öğrencilerle resim yaptı, piyano çaldı. Başkan Köse, “Fiziki engelin değil, kalplerdeki, zihinlerdeki engelin sorun olduğunu her fırsatta anlatacak, her fırsatta hatırlatacağız” dedi.

Hayatı kolaylaştırmalıyız

Engelli vatandaşların sıkıntılarını bilmenin ve fırsat verildiğinde neler yapabileceklerinin farkında olmak için sadece bir gün ile sınırlandırılmaması gerektiğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Engelli vatandaşlarımız bizim gerçeğimiz, bizim bir parçamız. Hayatı onlar için daha kolay hale getirmeye çalışmak hepimizin üzerine düşen bir görev. Bizlerde yerel yöneticiler olarak bu bilinçle mücadelelerinde onların yanlarında olmak için çaba sarf ediyor, sorumluluk bölgelerimizi onların da rahatlıkla yaşayabilecekleri bir şekilde düzenlemeye çalışıyoruz” dedi.