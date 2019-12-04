Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:52 TSİ- Belediye G: Bugün 12:30 TSİ

“Burada Engel Yok” dedirttiler

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda engelli bireyleri yalnız bırakmadı.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask

Başkan Oğuz, ilçelerinde engelli bireyler tarafından işletilecek bir “engelsiz kafe” açacaklarının müjdesini verdi. Birbirinden farklı etkinliklerin gerçekleştirildiği programda engelli bireylerin azim ve coşkuları “Burada engel yok” dedirtti. 

Başkan Oğuz’dan “Engelsiz Kafe” müjdesi

Kahramankazan Belediyesi’nce 3 Aralık  Dünya Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir program gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediyesi Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Sevinç ve gözyaşı bir arada

Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, merkeze devam eden tüm yaş gruplarından engelli bireyler tarafından birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirildi. Engelli bireylerin elemeği göz nuru el sanatları ürünleri ve resimlerinden oluşan sergiler açıldı. Engelli bireylerin okuduğu şiirler, söyledikleri türküler ve gösteriler izleyenlerden tam not aldı. Engelli miniklerin ayrıca 10’uncu Yıl Marşı eşliğinde oluşturduğu Ay Yıldız gösterisi de salondakilerden büyük alkış aldı. Engelli bireylerden oluşan koronun program sonunda söylediği “Ölürüm Türkiyem” şarkısı izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Programı izleyen bazı vatandaşların göz yaşlarını tutamadığı görülürken, engelli bireylerin azim ve coşkuları “Burada engel yok” dedirtti.     

Sorumluluğumuzun bilincindeyiz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, konuşmasına 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlayarak başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destek ve girişimleriyle son 18 yılda engelli bireylerin hayata katılımı konusunda devrim niteliğinde sayılabilecek adımlar atıldığını belirten Oğuz, “Eğitimden istihdama kadar her konuda engelli kardeşlerimizin bugün geldiği yer, 18 yıl önce ile asla mukayese dahi edilemez. Engelli bireylerimizi saklayan, evlerine kapatan, yok sayan bir anlayıştan bugün engelli kardeşlerimizin hayatın her alanında topluma kazandırıldığı bir noktaya geldik” dedi. Engelli bireylerin hayata kazandırılmalarındaki bu mukaddes görevin yalnızca devletin sorumluluğunda olmadığının bilincinde olduklarını söyleyen Oğuz, “Kahramankazan Belediyesi olarak bu noktada üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştığımızı ve yapmaya devam edeceğiz” dedi. Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde engelli bireylerin sosyal rehabilitasyonunun sağlanması ve hayata kazandırılmaları konusunda yapılan etkinlikler, kurslar ve aktiviteler hakkında bilgi veren Oğuz, “Tüm hizmetlerimizi engelli vatandaşlarımızın da yararlanabileceği şekilde üretiyoruz. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek, ilçemizdeki tüm hizmet ve haklardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Unutmayalım ki, yeter ki gönüller, yürekler engelli olmasın. Engelleri hep birlikte aşabiliriz” dedi.

Engelsiz kafe müjdesi

Başkan Oğuz ayrıca, ilçelerinde engelli bireyler tarafından işletilecek ve geliri de burada görev yapan engelli bireylere verilecek olan bir engelsiz kafe açacaklarının da müjdesini verdi. Oğuz, kafe için çalışmalarını sürdürdüklerini ve en kısa sürede açılışın yapılacağını söyledi. 
Oğuz, programın ardından engelli bireyler ve aileleri onuruna bir kokteyl verdi.

# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkan Altınok: Makamda oturmak için bu göreve talip olmadık mask
Başkan Altınok: Makamda oturmak için bu göreve talip olmadık
Başkan Altınok'tan engelsiz Keçiören için 4 ayrı proje sözü mask
Başkan Altınok'tan engelsiz Keçiören için 4 ayrı proje sözü
Çankaya'da müzik yapmaya engel yok mask
Çankaya'da müzik yapmaya engel yok
Çankaya karla mücadeleye hazır mask
Çankaya karla mücadeleye hazır
İlk kez tekerlikli sandalyede maç yaptılar mask
İlk kez tekerlikli sandalyede maç yaptılar
Mamak'ta özel öğrencilere özel ziyaret mask
Mamak'ta özel öğrencilere özel ziyaret
Eserleri ve şahne şovlarıyla büyük beğeni topladılar mask
Eserleri ve şahne şovlarıyla büyük beğeni topladılar
Altındağ'da “engel” yok mask
Altındağ'da “engel” yok
Gölbaşı’nda engelliler unutulmadı mask
Gölbaşı’nda engelliler unutulmadı
Etimesgut Belediyesi'nden 10 başlıkta engelsiz hizmetler mask
Etimesgut Belediyesi'nden 10 başlıkta engelsiz hizmetler

Bugün 10:52 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çankaya'da müzik yapmaya engel yok mask
Çankaya'da müzik yapmaya engel yok
Çankaya karla mücadeleye hazır mask
Çankaya karla mücadeleye hazır
“Burada Engel Yok” dedirttiler mask
“Burada Engel Yok” dedirttiler
İlk kez tekerlikli sandalyede maç yaptılar mask
İlk kez tekerlikli sandalyede maç yaptılar
Mamak'ta özel öğrencilere özel ziyaret mask
Mamak'ta özel öğrencilere özel ziyaret
Altındağ'da “engel” yok mask
Altındağ'da “engel” yok
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari Ücretlilere Müjde: İlk Toplantı Resmen Başladı... Zam Geliyor! mask
Asgari Ücretlilere Müjde: İlk Toplantı Resmen Başladı... Zam Geliyor!
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat... mask
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat...
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Bu Şehirde Yaşayanlar Dikkat... mask
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Bu Şehirde Yaşayanlar Dikkat...
Adana'da Kahreden Olay: Eşine 5 Kelime Mesaj Gönderip Korkunç Şekilde Can Verdi! mask
Adana'da Kahreden Olay: Eşine 5 Kelime Mesaj Gönderip Korkunç Şekilde Can Verdi!
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı! mask
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı!
Dünyaca Ünlü Güzel, 15 Yaşındaki Öğrencisine Kıyafetsiz Fotoğraflarını Gönderdi! mask
Dünyaca Ünlü Güzel, 15 Yaşındaki Öğrencisine Kıyafetsiz Fotoğraflarını Gönderdi!

GALERİ

Yolcu dolu minibüs seyir halindeyken alev topuna döndü mask
Yolcu dolu minibüs seyir halindeyken alev topuna döndü
Kapısı kilitli camiye örümcek adam gibi tırmanarak giren hırsız mask
Kapısı kilitli camiye örümcek adam gibi tırmanarak giren hırsız
Arnavutköy'de seyir halindeki yolcu minibüsü yandı mask
Arnavutköy'de seyir halindeki yolcu minibüsü yandı
Muhsin Yazıcıoğlu Osmanlı Kültür Merkezi ilk mezunlarını verdi mask
Muhsin Yazıcıoğlu Osmanlı Kültür Merkezi ilk mezunlarını verdi
Trabzonspor aşkı evde "müze" kurdurdu mask
Trabzonspor aşkı evde "müze" kurdurdu
Gaziantep'te fabrika yangınında 7 işçi rahatsızlandı mask
Gaziantep'te fabrika yangınında 7 işçi rahatsızlandı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL