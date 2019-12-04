Bugün hava nasıl olacak? 04 Aralık 2019 Yurtta hava durumu

Yurdun büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Samsun’un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bursa ve Bilecik’te kuvvetli karla karışık yağmur, Eskişehir ve Kütahya ile Ankara’nın güneybatı, Afyonkarahisar’ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların; güneybatı ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 3

İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu 10

İzmir: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 12

Bursa: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı (Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor) 9

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 18

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 18

Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu (Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor) 9

Trabzon: Çok bulutlu ve kuvvetli yağmurlu 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı 1