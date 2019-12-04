İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7470 liradan alınan dolar 5,7490 liradan, 6,3670 liradan alınan euro ise 6,3690 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,7340 liradan, euro ise 6,3510 liradan satılmıştı.
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Serbest piyasada döviz fiyatları 04 Aralık 2019
Serbest piyasada dolar 5,7490 liradan, euro ise 6,3690 liradan güne başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz