Serbest piyasada döviz fiyatları 04 Aralık 2019

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7470 liradan alınan dolar 5,7490 liradan, 6,3670 liradan alınan euro ise 6,3690 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,7340 liradan, euro ise 6,3510 liradan satılmıştı.