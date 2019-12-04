Borsa İstanbul 100 ( BIST) endeksi güne 0,44’lük yükselişle başladı. Endeks, 464,61 puanlık artışla 107 bin 254 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi 0,69, holding endeksi de yüzde 0,31 değer kazandı.
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Borsa güne yükselişle başladı 04 Aralık 2019
Borsa, güne yüzde 0,44’lük yükselişle başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz