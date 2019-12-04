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Çankaya'da müzik yapmaya engel yok

Çankaya Belediyesi tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Yılmaz Güney Sahnesi’nde düzenlenen etkinlikte, engelli vatandaşlar aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi.

Tuğçe Cantürk
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Çankaya Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Yılmaz Güney Sahnesi’nde etkinlik düzenledi. Etkinlikte engelli vatandaşlar aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi.

Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için birçok projeyi hayata geçiren Çankaya Belediyesi, 3 Aralık’ta da engellilerin yanında oldu. Engellileri aileleriyle birlikte Yılmaz Güney Sahnesi’nde ağırlayan Çankaya Belediyesi, “sevgi tüm engelleri kaldırır” sloganıyla konser düzenledi. Deniz Polat’ın solistliğini yaptığı “Grup Günyüzü”nün seslendirdiği hareketli şarkılarla eğlenen engelli vatandaşlar, şarkılara da eşlik ettiler. Grup Günyüzü’nün ardından Serebral Palsi grup ailelerinden oluşan “Grup SP” 5 kişilik kadrosuyla sahne aldı. Engelli ve engelsiz vatandaşların birlikte müzik yaptığı grubun çaldığı neşeli şarkılarla salonu dolduran vatandaşlar gönüllerince eğlenme imkanı buldu.   
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Bugün 11:26 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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