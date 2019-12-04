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Başkan Altınok'tan engelsiz Keçiören için 4 ayrı proje sözü

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “1994- 1995 yıllarında Türkiye'de belediyelerin engellilerle ilgili bir hizmeti yokken, sadece yol, asfalt ve kanalizasyon gibi işlerin dışına çıkılmazken bizler Keçiören’de engelliler ile ilgili birçok ilke imza attık” dedi.

Tuğçe Cantürk
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“1994’TEN BU YANA ENGELLİLERİMİZİN SESİ OLDUK”

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen programda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “1994- 1995 yıllarında Türkiye'de belediyelerin engellilerle ilgili bir hizmeti yokken, sadece yol, asfalt ve kanalizasyon gibi işlerin dışına çıkılmazken bizler Keçiören’de engelliler ile ilgili birçok ilke imza attık” dedi.

Necip Fazıl Kısakürek Sahnesinde düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler günü programına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV) Genel Başkanı Yıldız Hacıhasanoğlu, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Keçiöre’de hizmet veren eğitim ve rehabilitasyon merkezi temsilcileri, engelli öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

 “ENGELSİZ ŞEHİRLER, ENGELSİZ KENTLER, ENGELSİZ YAŞAM”

Başkan Altınok, burada yaptığı konuşmada, belediye başkanlığına başladığı ilk dönemlerde engellilere yönelik yaptığı çalışmaları hatırlatarak şunları söyledi:

“1994 yılında başkanlığa başladığımızda, başka belediyeler arsa satıp iş yapmaya çalışırken bizler engellilerimizi sosyal yaşama dâhil etmek için projeler geliştiriyorduk. Bu anlayışımızla sosyal belediyeciliği engellilerimiz adına yukarı taşıdık. O yıllarda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı dahi yoktu, şu anda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü var, ama bizler engellilerimize nefer olmak için o dönemde sivil toplum kuruluşlarımızla el ele çalıştık. Bu günlere geldiğimizde de engelli vatandaşlarımızın önünde ne tür engel varsa kaldırmak lazım dedik ve gerek hükümetimizin çalışmalarıyla gerekse belediyelerimizin imar yasalarına etki etme yetkisiyle binalara asansör zorunluluğu getirirdik. Engelsiz şehirler, engelsiz kentler, engelsiz yaşam adı altında çıktığımız yolda bugün yasaların değişmesi ve engelsiz şehir hedeflerinin belirlenmesinde gayretlerimizin, emeklerimizin büyük katkısı olmuştur.”

KEÇİÖREN’DEKİ ENGELLİ VATANDAŞA 4 AYRI MÜJDE

Altınok, gerek Keçiören Belediyesi olarak hayata geçirecekleri gerekse destek verecekleri projeleri şöyle sıraladı:

“Kentimizdeki engelli vatandaşımız parka, pazara, çarşıya veya gezmeye rahat gidip gelebilsin istiyoruz. Bu anlamda engelli vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılaması ve sosyal haklarına kolayca ulaşabilmesi için belediyemizi arayarak araç ve refakatçi talep edecek, ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra da tekrar evlerine bırakılacak. En kısa zamanda bunu hayata geçireceğiz. Bir projemiz de engelli vatandaşımızı 15 gün konaklatacağımız, bu vesileyle de engelli ailesine tatil yapma imkânı sağlayacak olan, seçim vaatlerimizde de belirttiğimiz konaklama merkezlerimizi hayata geçireceğiz.
Kreşlerimizi yaygınlaştıracağımızı söyledik, bunların arasında bir de engelli kreşini hayata geçireceğiz. Geçtiğimiz dönemde üretim atölyelerimiz vardı. Şimdi yine bu atölyelerimizi açarak engelli vatandaşlarımızın aile ekonomilerine katkı sunmalarını sağlayacağız. Destek vermeye hazırlandığımız diğer bir proje de ‘Engelli Bahçesi’ projesi. Bu da engellilerimizin sosyalleşmesi adına önemli bir alan sağlayacak.”

FİNALDE BARIŞ AKPINAR SAHNE ALDI

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelliler Birimi tarafından düzenlenen, Yunus Emre İlkokulu ve İncirli Şehit Furkan Yayla Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekiplerinin folklor gösterileri ile şenlenen programa Gençlik ve Spor Bakanlığı Keçiören Gençlik Merkezi ve ÖZEV’in katkı sundu. Programın sonunda TRT Türk Halk Müziği Solisti Barış Akpınar sahne alarak salondakilere kimi zaman coşkulu kimi zaman hüzünlü anlar yaşattı.

Programın sonunda ÖZEV Genel Başkanı Yıldız Hacıhasanoğlu katkılarından dolayı Başkan Altınok’a çiçek ve teşekkür plaketi takdim ederken, Başkan Altınok da programın düzenlenmesine katkı veren gençlere ve sanatçı Barış Akpınar’a plaket ve çiçek takdiminde bulundu. ​

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Bugün 11:40 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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