Başkan Altınok: Makamda oturmak için bu göreve talip olmadık

Her hafta Salı günü gerçekleştirilen halk gününde vatandaşlarla buluşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Makamda oturmak için bu göreve talip olmadık. Her gün sokak, park ve pazarlarımızda vatandaşların taleplerini dinliyoruz. Aynı zamanda halk günü buluşmamızda da bize ulaşarak sorununu veya mutluluğunu paylaşmak isteyen vatandaşlarımızla samimi bir sohbet imkânı buluyoruz” dedi.

“VATANDAŞLARIMIZIN DÜŞÜNCELERİ ÖNCELİĞİMİZDİR”

Başkan Altınok, ziyaretlerinden dolayı vatandaşlara teşekkür ederken halkla iç içe olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Altınok, gönüllere dokunmadan yapılan hizmetin hiçbir anlam ifade etmeyeceğini belirterek, “Eğer gönüller mutmain olursa vatandaşımızın bizlere olan güvenini tesis etmiş oluruz. Bu güveni sağlamak adına şeffaf belediyecilik anlayışımızla hizmet etmeye ve bu hizmetlerimizi anlatmaya devam ediyoruz. Her konuda görüş alışverişinde bulunduğumuz Keçiörenli hemşehrilerimizin emanetleri emin ve ehil ellerdedir. Vatandaşlarımızın düşünceleri her zaman önceliğimizdir ve hep ilk sıradadır” diye konuştu.

“KEÇİÖREN’DE PARK VE YEŞİL ALANLARIN SAYISI ARTACAK”

Bir vatandaşın Keçiören’deki parkların genelinde başlatılan bakım ve tadilat çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirmesi üzerine Başkan Altınok, “Keçiören’de park ve yeşil alan miktarını artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Yaşlılarımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik sosyal alanlarımızın sayısı hem artacak hem de daha nitelikli hale gelecek. Engelli vatandaşlarımız için de engelsiz parklarımızı ilçemizde yaygınlaştıracağız. Keçiören’i modern ve örnek bir kent haline getireceğiz” ifadelerini kullandı. ​