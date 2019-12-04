Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:53 TSİ- Teknoloji G: Bugün 13:56 TSİ

Güvenli mobil ödemeyle 6.5 milyar TL tasarruf

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın güvenli mobil ödeme sistemlerinin kullanımına yönelik yayınladığı 507 Sıra No'lu Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği ile işletmeler POS cihazları yerine mobil cihazları kullanmaya başlıyor.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask

Mobil cihazlar üzerinden ödeme alabilecek olan 3 Milyon işletme, bu uygulama ile önemli bir maliyet avantajı sağlayacak. Güvenli mobil ödeme sistemlerine geçerek cihaz kirası ve komisyon bedellerinden kurtulacak olan işletmelerin tamamı, yıllık en az 6.5 Milyar TL’lik tasarruf etmiş olacak. Sovos Foriba, mobil cihazlar üzerinden yapılacak olan alışverişin yıllık yaklaşık 2 trilyon TL’lik hacme ulaşabileceğini belirtti.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın geçtiğimiz Eylül ayında yayınladığı 507 Sıra No'lu Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği ile işletmeler artık; e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter ve e-SMM sistemine zorunlu geçiş yaparak e-Dönüşüm sürecine hız veriyor. Güvenli Mobil Ödeme sistemlerinin devreye girmesiyle finansal işlemlerini elektronik ortama taşıyan her ölçekten şirket, önemli bir maliyet avantajı elde edecek. İşletmeler yeni uygulama ile mobil cihazlarını kullanarak banka anlaşma ve POS cihazı ücretleri, yazarkasa maliyetleri ve basım maliyetlerinden kurtulacaklar.

Regülatif teknolojiler sektörünün öncü şirketi Sovos Foriba, işletmelerin yeni bir sistem altyapısı kurmadan, Güvenli Mobil Ödeme Sistemi üzerinden, yeni uygulamaya geçiş yapabileceklerini, aylık ekstra herhangi bir ücret ödemeden finansal işlemlerini gerçekleştirebileceklerini açıkladı.

Türkiye’de şu anda kullanımda olan 1 Milyon 635 bin adet POS cihazı, mobil ödeme sistemlerine geçişle ortadan kalkacak. 4 yılda bir yenilenen POS cihazlarının herhangi bir işletme için yıllık kira maliyeti yaklaşık 370 TL. POS kullanımı, verimsizlik gibi nedenlerle bir işletme, komisyon olarak banka başına yıllık ortalama 1.800 TL ödüyor. Dolayısıyla bir işletmenin yılda ortalama 2.170 TL’lik POS maliyeti oluyor. POS cihazlarının kullanımının sona ermesiyle mobil cihazlar üzerinden ödeme alabilecek olan 3 Milyon işletme, yıllık 6.5 Milyar TL’lik maliyet avantajı sağlamış olacak.

Sovos Foriba 5 finansal kuruluşla anlaştı

Güvenli mobil ödeme ve elektronik belge yönetim sistemi konusunda hizmet sunacak firmalar arasında bulunan Sovos Foriba, söz konusu uygulamanın şirketlerin dijitalleşmesi açısından devrim niteliğinde olduğunu açıkladı. Konuya ilişkin çalışmalarını aktaran Sovos’un Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Koray Gültekin Bahar, işletmelere en kapsamlı güvenli mobil ödeme hizmetlerini sunmak amacıyla şimdiden 5 finansal kuruluşla anlaşma imzaladıklarını kaydetti.

Bahar, günümüzde POS cihazları üzerinden geçen alışverişin yıllık 800 Milyar TL civarında olduğunu, nakit alışverişlerin de kolayca mobil ödeme sistemlerine kaymasıyla bu rakamın yaklaşık 2 Trilyon TL’ye ulaşabileceğini söyledi.

POS cihazlarının yerini güvenli mobil ödeme sistemlerinin almasının ekonomiye de katkısı olacağını belirten Bahar, “Her bir POS cihazının yıllık giriş maliyeti 200 dolar civarında. Piyasada bulunan 1 Milyon 635 bin adet cihaz düşünüldüğünde, toplamda 327 Milyon dolarlık ithalat maliyeti de ortadan kalkmış olacak” şeklinde konuştu.

# TEKNOLOJİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
KOBİL dijital bankacılıkta SMS’siz döneme hazır mask
KOBİL dijital bankacılıkta SMS’siz döneme hazır
HONOR 20 Lite Türkiye’de satışa çıktı! mask
HONOR 20 Lite Türkiye’de satışa çıktı!
Dünyanın ilk uçan arabası tanıtıldı mask
Dünyanın ilk uçan arabası tanıtıldı
Microsoft teknolojiyle engelleri kaldırıyor mask
Microsoft teknolojiyle engelleri kaldırıyor
MediaMarkt Türkiye’den “Şahane Cuma”da “şahane rekor” mask
MediaMarkt Türkiye’den “Şahane Cuma”da “şahane rekor”
Gençler mutluluktan uçtu! Drone ve robotik festivali Üsküdar'da gerçekleşti mask
Gençler mutluluktan uçtu! Drone ve robotik festivali Üsküdar'da gerçekleşti
Tayvan Mükemmellik Ödülleri 2019’dan Zyxel’e Dört Ödül mask
Tayvan Mükemmellik Ödülleri 2019’dan Zyxel’e Dört Ödül
Lenovo, ING Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsorluğuna devam ediyor mask
Lenovo, ING Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsorluğuna devam ediyor
Profesör dönüşüm malzemeleri ile bir performans sergiledi mask
Profesör dönüşüm malzemeleri ile bir performans sergiledi
Hackerler mobil cihazlar üzerinden saldırıyor mask
Hackerler mobil cihazlar üzerinden saldırıyor

Bugün 13:53 TSİ - Teknoloji

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
KOBİL dijital bankacılıkta SMS’siz döneme hazır mask
KOBİL dijital bankacılıkta SMS’siz döneme hazır
Güvenli mobil ödemeyle 6.5 milyar TL tasarruf mask
Güvenli mobil ödemeyle 6.5 milyar TL tasarruf
Microsoft teknolojiyle engelleri kaldırıyor mask
Microsoft teknolojiyle engelleri kaldırıyor
MediaMarkt Türkiye’den “Şahane Cuma”da “şahane rekor” mask
MediaMarkt Türkiye’den “Şahane Cuma”da “şahane rekor”
Netflix Türkiye'den çok önemli Yaş Sınırı Düzenlemesi açıklaması! mask
Netflix Türkiye'den çok önemli Yaş Sınırı Düzenlemesi açıklaması!
Tayvan Mükemmellik Ödülleri 2019’dan Zyxel’e Dört Ödül mask
Tayvan Mükemmellik Ödülleri 2019’dan Zyxel’e Dört Ödül
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari Ücretlilere Müjde: İlk Toplantı Resmen Başladı... Zam Geliyor! mask
Asgari Ücretlilere Müjde: İlk Toplantı Resmen Başladı... Zam Geliyor!
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat... mask
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat...
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Bu Şehirde Yaşayanlar Dikkat... mask
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Bu Şehirde Yaşayanlar Dikkat...
Adana'da Kahreden Olay: Eşine 5 Kelime Mesaj Gönderip Korkunç Şekilde Can Verdi! mask
Adana'da Kahreden Olay: Eşine 5 Kelime Mesaj Gönderip Korkunç Şekilde Can Verdi!
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı! mask
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı!
Dünyaca Ünlü Güzel, 15 Yaşındaki Öğrencisine Kıyafetsiz Fotoğraflarını Gönderdi! mask
Dünyaca Ünlü Güzel, 15 Yaşındaki Öğrencisine Kıyafetsiz Fotoğraflarını Gönderdi!

GALERİ

Düzce'de "kırmızı ışık ihlali" yapan sürücü zincirleme kazaya neden oldu mask
Düzce'de "kırmızı ışık ihlali" yapan sürücü zincirleme kazaya neden oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü - LONDRA mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü - LONDRA
Abant'ta göle düşen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu mask
Abant'ta göle düşen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu
Şehit uzman çavuş Recep Özmen, son yolculuğuna uğurlandı mask
Şehit uzman çavuş Recep Özmen, son yolculuğuna uğurlandı
Yolcu dolu minibüs seyir halindeyken alev topuna döndü mask
Yolcu dolu minibüs seyir halindeyken alev topuna döndü
Kapısı kilitli camiye örümcek adam gibi tırmanarak giren hırsız mask
Kapısı kilitli camiye örümcek adam gibi tırmanarak giren hırsız
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL