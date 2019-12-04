Güvenli mobil ödemeyle 6.5 milyar TL tasarruf

Mobil cihazlar üzerinden ödeme alabilecek olan 3 Milyon işletme, bu uygulama ile önemli bir maliyet avantajı sağlayacak. Güvenli mobil ödeme sistemlerine geçerek cihaz kirası ve komisyon bedellerinden kurtulacak olan işletmelerin tamamı, yıllık en az 6.5 Milyar TL’lik tasarruf etmiş olacak. Sovos Foriba, mobil cihazlar üzerinden yapılacak olan alışverişin yıllık yaklaşık 2 trilyon TL’lik hacme ulaşabileceğini belirtti.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın geçtiğimiz Eylül ayında yayınladığı 507 Sıra No'lu Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği ile işletmeler artık; e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter ve e-SMM sistemine zorunlu geçiş yaparak e-Dönüşüm sürecine hız veriyor. Güvenli Mobil Ödeme sistemlerinin devreye girmesiyle finansal işlemlerini elektronik ortama taşıyan her ölçekten şirket, önemli bir maliyet avantajı elde edecek. İşletmeler yeni uygulama ile mobil cihazlarını kullanarak banka anlaşma ve POS cihazı ücretleri, yazarkasa maliyetleri ve basım maliyetlerinden kurtulacaklar.

Regülatif teknolojiler sektörünün öncü şirketi Sovos Foriba, işletmelerin yeni bir sistem altyapısı kurmadan, Güvenli Mobil Ödeme Sistemi üzerinden, yeni uygulamaya geçiş yapabileceklerini, aylık ekstra herhangi bir ücret ödemeden finansal işlemlerini gerçekleştirebileceklerini açıkladı.

Türkiye’de şu anda kullanımda olan 1 Milyon 635 bin adet POS cihazı, mobil ödeme sistemlerine geçişle ortadan kalkacak. 4 yılda bir yenilenen POS cihazlarının herhangi bir işletme için yıllık kira maliyeti yaklaşık 370 TL. POS kullanımı, verimsizlik gibi nedenlerle bir işletme, komisyon olarak banka başına yıllık ortalama 1.800 TL ödüyor. Dolayısıyla bir işletmenin yılda ortalama 2.170 TL’lik POS maliyeti oluyor. POS cihazlarının kullanımının sona ermesiyle mobil cihazlar üzerinden ödeme alabilecek olan 3 Milyon işletme, yıllık 6.5 Milyar TL’lik maliyet avantajı sağlamış olacak.

Sovos Foriba 5 finansal kuruluşla anlaştı

Güvenli mobil ödeme ve elektronik belge yönetim sistemi konusunda hizmet sunacak firmalar arasında bulunan Sovos Foriba, söz konusu uygulamanın şirketlerin dijitalleşmesi açısından devrim niteliğinde olduğunu açıkladı. Konuya ilişkin çalışmalarını aktaran Sovos’un Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Koray Gültekin Bahar, işletmelere en kapsamlı güvenli mobil ödeme hizmetlerini sunmak amacıyla şimdiden 5 finansal kuruluşla anlaşma imzaladıklarını kaydetti.

Bahar, günümüzde POS cihazları üzerinden geçen alışverişin yıllık 800 Milyar TL civarında olduğunu, nakit alışverişlerin de kolayca mobil ödeme sistemlerine kaymasıyla bu rakamın yaklaşık 2 Trilyon TL’ye ulaşabileceğini söyledi.

POS cihazlarının yerini güvenli mobil ödeme sistemlerinin almasının ekonomiye de katkısı olacağını belirten Bahar, “Her bir POS cihazının yıllık giriş maliyeti 200 dolar civarında. Piyasada bulunan 1 Milyon 635 bin adet cihaz düşünüldüğünde, toplamda 327 Milyon dolarlık ithalat maliyeti de ortadan kalkmış olacak” şeklinde konuştu.