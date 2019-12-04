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HONOR 20 Lite Türkiye’de satışa çıktı!

Güçlü selfie ve üçlü arka kameralarının yanı sıra dikkat çeken tasarımıyla HONOR 20 Lite, Türk kullanıcılarının karşısına çıkıyor

Tuğçe Cantürk
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HUAWEI Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR, akıllı telefon ailesinin yeni üyesi HONOR 20 Lite’ı Türk kullanıcıların beğenisine sunuyor. 2 farklı renk seçeneğiyle tarzını yansıtmak isteyen kullanıcılara dikkat çekici opsiyonlar sunan HONOR 20 Lite, 32MP yapay zekâ ile güçlendirilen ön kamerası ve geniş açılı fotoğraflar çekebilen üçlü arka kamera özellikleriyle öne çıkıyor. Türk Telekom müşterileri, HONOR 20 Lite’a Eskiyi Getir kampanyasına özel 12 ay boyunca aylık 199 TL’ye sahip olabiliyor

Hem şık hem güçlü

Pembe-kırmızı ve mavi-mor tonlarında renk değiştiren dinamik prizma görünümüyle iki ayrı seçenekle satışa sunulan HONOR 20 Lite, tarzını sevdiği renklerle yansıtmak isteyenler için birebir. Gücünü sekiz çekirdekli Kirin 710F yongasından alan 20 Lite, 4GB RAM’e ve 128GB dahili depolama alanına sahip. EMUI 9.0 arayüzünde çalışan Android 9.0 işletim sistemine sahip akıllı telefon, 6.21 inç’lik ekranında 2340 x 1080p çözünürlük sunuyor ve 16.7 milyon renk tonunu inç başına 415 piksel oranıyla sunarak, oldukça yüksek bir detay seviyesi sağlıyor.

Telefon kamerası ile yiyeceklerin kalorisini ölçün

HONOR 20 Lite, özellikle selfie çekmeyi sevenler için güçlü bir ön kamerayla geliyor. 32MP değerinde ve yapay zekâ ile güçlendirilen ön kamera, 2.3x1.7m’lik poster boyutunda selfie’ler çekmenizi mümkün kılıyor.

Arka tarafında 24MP, 8MP ve 2MP’lik üç farklı özelliğe sahip kamera barındıran 20 Lite, bu kameralarla birlikte kullandığı Yapay Zekâ (AI) ile birçok ilginç yeteneğe de sahip. AI sayesinde kameranın odağında bulunan gıdaların kalorisini öğrenebiliyor, satın almak istediğiniz bir ürünün barkodunu okutarak online fiyatını görebiliyor, metinlerin çevirisini yapabiliyorsunuz. Arka tarafta bulunan kameralar, saniyede 480 karelik süper ağır çekim videolar kaydedebilirken, yine çektiğiniz videolardaki sarsılmaları AI ayesinde engelleyebilen stabilizasyon özelliğine de sahip.

Dayanıklı ve güvenli

Batarya konusunda da ödün vermeyen HONOR 20 Lite, üzerinde 3400 mAh’lik bir pil barındırıyor. Bu pili 150 dakikada şarj edebiliyor ve 25,5 günlük bir bekleme süresine sahip olabiliyorsunuz. Güvenlik konusunda da rakiplerinden geri kalmayan telefon, parmak izi sensörü ile ekstra bir koruma sunuyor ve yüz ile kilit açma özelliği ile güvenliği arttırıyor. 3.5 mm’lik kulaklık girişi ve ekstra depolama için microSD kart yuvasına sahip olan cihaz, Micro USB ile bağlanarak, en yaygın kullanılan giriş tipi sayesinde etrafınızdan kablo bulmanızı da kolaylaştırıyor.

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