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Pursaklar'da engel yok

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar'da ki engelli bireyleri unutmadı.

Tuğçe Cantürk
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Engelli bireyleri evlerinde ziyaret eden Başkan Çetin, Pursaklar'da engel olmadığını bir kez daha kanıtladı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Pursaklar'daki engelli vatandaşlarla bir araya gelen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, gün boyu ev ziyaretlerinde bulundu. "Pursaklar'da engelli kardeşlerimiz ve aileleri için yeni çözümler üreterek, ilçemizin sınırları içinde engelsiz hizmetler sunmaya başladık." diye konuşan Başkan Çetin, Pursaklar'da engel olmadığını bir kez daha kanıtladı.
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Bugün 14:04 TSİ Ankara/ Pursaklar- Belediye

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