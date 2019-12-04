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04 Aralık 2019- Gündem

 Aksa Jeneratör, Data Center Eurasia’da

Türkiye jeneratör sektörünün lider markası Aksa, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen Avrasya bölgesinin ilk ve tek veri merkezi fuarı Data Center Eurasia’ya katılım gösterdi.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Aksa Jeneratör, veri merkezi sektörünün en büyük ve en yüksek katılımlı fuarı olan Data Center Eurasia’ya katıldı. Daha önce yurtdışında farklı şehirlerde düzenlenen fuar bu yıl ilk defa İstanbul’daki sektör oyuncularını ağırladı. Avrasya bölgesinin ilk ve tek veri merkezi olma özelliği taşıyan fuar, beraberinde eş zamanlı altı fuarla birlikte gerçekleşti. IoT Tech Expo Eurasia 2019, Cloud Expo Eurasia 2019, Blockchain Expo Eurasia 2019, Devops Expo Eurasia 2019, Cyber Security Expo Eurasia 2019, Big Data Expo Eurasia 2019 başlıklarıyla pek çok alt sektörü de kapsayan organizasyon sektörü bir araya getirdi.

Tüm Ortadoğu, Doğu Avrupa, Körfez Bölgesi ve Kuzey ve Batı Afrika’yı kapsayan geniş etki alanıyla Türkiye ve çevresindeki 30 ülkeden 20 binden fazla sektör profesyonelini, girişimci firmaları, yüzlerce veri merkezi ve teknoloji sağlayıcısı firmayı, dünya çapındaki sektör oyuncularını ve oyun değiştiricilerini İstanbul’da ortak zeminde birleştirdi.

Geçen yıl Londra’da gerçekleşen fuar, geniş spektrumuyla veri merkezi sektöründen birçok şirketin iletişim ağına katılmasına katkı sağlıyor. Bu yıl da Aksa Jeneratör fuarda, Data Center çözümlerini ziyaretçilere sundu.

Alper Peker: Veri merkezleri her sektör için önemli

Dijitalleşen dünyada veri merkezlerinin çok büyük öneme sahip olduğundan söz eden Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker; “Teknolojinin hızla gelişmesiyle şirketler de hızla dijitalleşiyor. Bu sebeple veri merkezleri şirketler için kritik öneme sahip olmaya devam ediyor. Veri merkezi şirketlerini bir araya getiren Avrasya bölgesinin ilk ve tek veri merkezi olma özelliği taşıyan Data Center Eurasia Fuarı’nın bu yıl İstanbul’da gerçekleşmesi bizim için çok heyecan verici. Aksa Jeneratör olarak bu sektörden birçok firmayla bir araya gelerek kendi sektörümüze ne kazanç sağlayabiliriz onu görüyoruz” dedi.

Dünyanın Lider Markası: Aksa

Amerika’dan Asya’ya, Afrika’dan Okyanusya’ya kadar 170 ülkeye satış yapan; Türkiye, Çin ve ABD’deki üretim tesisleriyle dünyanın beş büyük jeneratör üreticisinden biri olan Aksa Jeneratör, büyüme planları doğrultusunda yeni iş birliklerini hayata geçiriyor. Firma son olarak Japon sanayi devi Mitsubishi ile özellikle data center’ların ihtiyacını karşılamaya yönelik yüksek teknolojili jeneratör üretmek üzere Asya Pasifik merkezli ortak bir şirket kurdu.İki büyük markanın üretim ve mühendislik kapasitesini aynı platformda buluşturacak yeni marka ile oluşacak sinerji, yeni projelerde daha etkin rol alınmasını sağlayacak.

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04 Aralık 2019 - Gündem

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