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Şehit uzman çavuş Recep Özmen, son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de silah kazası sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Recep Özmen'in (25) cenazesi, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verildi. Şehidin annesi Ruziye Özmen törende gözyaşı döktü.

Tuğçe Cantürk
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Hakkari'de silah kazası sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Recep Özmen'in (25) cenazesi, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verildi. Şehidin annesi Ruziye Özmen (sol 3) törende gözyaşı döktü.
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Bugün 14:47 TSİ AA Konya- Asayiş

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