Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 14:50 TSİ- Teknoloji G: Bugün 14:53 TSİ

KOBİL dijital bankacılıkta SMS’siz döneme hazır

Yeni BDDK Yönetmeliği’nin 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girmesi ile birlikte dijital bankacılık işlemlerinde cep telefonlarına gönderilen SMS şifrelerinin kullanılmasına son verilecek. Bunun yerine parmak izi ya da kişinin fotoğrafı kullanılmaya başlanacak.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask

Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri hakkındaki yeni BDDK yönetmeliği ile birlikte 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren dijital bankacılık kanallarında ikinci faktör olarak cep telefonlarına gönderilen SMS şifrelerin kullanılması engelleniyor. Bu yeni düzenlemeye bankaların iyi hazırlanması gerektiğini dile getiren KOBİL Grup Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Koyun, “Güvenliğin arttığı noktada kullanıcı deneyiminin bozulmaması çok önemli… Biz bu teknolojiyi uzun yıllardır kullandığımız için uyumda sorun yaşamayacağız” dedi.

Bu yeni dönemin hem bankalar hem de müşteriler için çok önemli olduğunu belirten Koyun, SMS kanalının güvensiz görülmesi ve hassas müşteri verilerinin bu kanal üzerinden iletiliyor olmasının riskli bulunması nedeniyle bankaların artık daha güvenli yöntemlerle iki faktörlü doğrulama yapmak zorunda kalacağını söyledi. Bu faktörlerden ilkinin kişinin kullanıcı adı, TC kimlik numarası gibi “bildiği”, ikincisinin de kişinin “sahip olduğu” ya da “biyometrik bir karakteristiği olan” bir unsur olabildiğini kaydeden Koyun, şöyle konuştu: “Sahip olunan faktör olarak genelde müşteriye ait, banka tarafından onaylanmış cep telefonu kullanılıyor. Biyometrik unsurlara örnek olarak ise yeni çipli TC Kimlik kartlarının içinde yer alan parmak izi ya da kişinin fotoğrafı verilebilir. Biometrik doğrulamanın önümüzdeki dönemde yaygınlaşması beklenmekle birlikte, bankaca onaylanmış cep telefonuna gönderilecek ve müşteri tarafından gerçekleştirilen işleme ait tüm detayları da içerecek bir “dijital onay” ile bankaların kısa vadede yeni düzenlemeye uyum sağlaması bekleniyor.”

Kullanıcıların hayatı kolaylaşacak

Koyun, KOBIL Grup’un bankaların yeni düzenlemeye uyum sürecinde ihtiyacı olan teknolojiyi uzun yıllardır sağladığına işaret ederek, Ödeme Sistemleri Direktifi’ne (PSD2) hem kurumsal hem bireysel müşteri kanallarında uyumlu dijital kimlik çözümlerinin birçok Avrupa Bankası’nda kullanıldığını söyledi. Türkiye’de de bankaların yeni düzenlemeler ile uyumlu güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduklarını ifade eden Koyun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dijitalleşen bankacılık hizmetleri beraberinde bazı riskleri de hayatımıza soktu ancak düzenleyiciler bu konuya hassasiyetle yaklaşarak müşterilerin kritik verilerinin ve varlıklarının korunması için gerekli şartları belirliyor. Güvenliğin arttığı noktada kullanıcı deneyiminin bozulmaması çok önemli. KOBIL olarak Avrupa’da gerçekleştirdiğimiz gibi Türkiye’de de bankaların hem kurumsal hem bireysel müşterileri için sundukları dijital bankacılık hizmetlerinin mevzuata uyumunu sağlarken, yüksek güvenliği üstün müşteri deneyimi ile birleştirmek ve kullanıcının hayatını da kolaylaştırmak istiyoruz.”

# TEKNOLOJİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
HONOR 20 Lite Türkiye’de satışa çıktı! mask
HONOR 20 Lite Türkiye’de satışa çıktı!
Güvenli mobil ödemeyle 6.5 milyar TL tasarruf mask
Güvenli mobil ödemeyle 6.5 milyar TL tasarruf
Dünyanın ilk uçan arabası tanıtıldı mask
Dünyanın ilk uçan arabası tanıtıldı
Microsoft teknolojiyle engelleri kaldırıyor mask
Microsoft teknolojiyle engelleri kaldırıyor
MediaMarkt Türkiye’den “Şahane Cuma”da “şahane rekor” mask
MediaMarkt Türkiye’den “Şahane Cuma”da “şahane rekor”
Gençler mutluluktan uçtu! Drone ve robotik festivali Üsküdar'da gerçekleşti mask
Gençler mutluluktan uçtu! Drone ve robotik festivali Üsküdar'da gerçekleşti
Tayvan Mükemmellik Ödülleri 2019’dan Zyxel’e Dört Ödül mask
Tayvan Mükemmellik Ödülleri 2019’dan Zyxel’e Dört Ödül
Lenovo, ING Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsorluğuna devam ediyor mask
Lenovo, ING Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsorluğuna devam ediyor
Profesör dönüşüm malzemeleri ile bir performans sergiledi mask
Profesör dönüşüm malzemeleri ile bir performans sergiledi
Hackerler mobil cihazlar üzerinden saldırıyor mask
Hackerler mobil cihazlar üzerinden saldırıyor

Bugün 14:50 TSİ - Teknoloji

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
KOBİL dijital bankacılıkta SMS’siz döneme hazır mask
KOBİL dijital bankacılıkta SMS’siz döneme hazır
Güvenli mobil ödemeyle 6.5 milyar TL tasarruf mask
Güvenli mobil ödemeyle 6.5 milyar TL tasarruf
Microsoft teknolojiyle engelleri kaldırıyor mask
Microsoft teknolojiyle engelleri kaldırıyor
MediaMarkt Türkiye’den “Şahane Cuma”da “şahane rekor” mask
MediaMarkt Türkiye’den “Şahane Cuma”da “şahane rekor”
Netflix Türkiye'den çok önemli Yaş Sınırı Düzenlemesi açıklaması! mask
Netflix Türkiye'den çok önemli Yaş Sınırı Düzenlemesi açıklaması!
Tayvan Mükemmellik Ödülleri 2019’dan Zyxel’e Dört Ödül mask
Tayvan Mükemmellik Ödülleri 2019’dan Zyxel’e Dört Ödül
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari Ücretlilere Müjde: İlk Toplantı Resmen Başladı... Zam Geliyor! mask
Asgari Ücretlilere Müjde: İlk Toplantı Resmen Başladı... Zam Geliyor!
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat... mask
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat...
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Bu Şehirde Yaşayanlar Dikkat... mask
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Bu Şehirde Yaşayanlar Dikkat...
Adana'da Kahreden Olay: Eşine 5 Kelime Mesaj Gönderip Korkunç Şekilde Can Verdi! mask
Adana'da Kahreden Olay: Eşine 5 Kelime Mesaj Gönderip Korkunç Şekilde Can Verdi!
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı! mask
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı!
Dünyaca Ünlü Güzel, 15 Yaşındaki Öğrencisine Kıyafetsiz Fotoğraflarını Gönderdi! mask
Dünyaca Ünlü Güzel, 15 Yaşındaki Öğrencisine Kıyafetsiz Fotoğraflarını Gönderdi!

GALERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü - LONDRA mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü - LONDRA
Abant'ta göle düşen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu mask
Abant'ta göle düşen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu
Şehit uzman çavuş Recep Özmen, son yolculuğuna uğurlandı mask
Şehit uzman çavuş Recep Özmen, son yolculuğuna uğurlandı
Yolcu dolu minibüs seyir halindeyken alev topuna döndü mask
Yolcu dolu minibüs seyir halindeyken alev topuna döndü
Kapısı kilitli camiye örümcek adam gibi tırmanarak giren hırsız mask
Kapısı kilitli camiye örümcek adam gibi tırmanarak giren hırsız
Arnavutköy'de seyir halindeki yolcu minibüsü yandı mask
Arnavutköy'de seyir halindeki yolcu minibüsü yandı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL