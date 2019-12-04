KOBİL dijital bankacılıkta SMS’siz döneme hazır

Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri hakkındaki yeni BDDK yönetmeliği ile birlikte 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren dijital bankacılık kanallarında ikinci faktör olarak cep telefonlarına gönderilen SMS şifrelerin kullanılması engelleniyor. Bu yeni düzenlemeye bankaların iyi hazırlanması gerektiğini dile getiren KOBİL Grup Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Koyun, “Güvenliğin arttığı noktada kullanıcı deneyiminin bozulmaması çok önemli… Biz bu teknolojiyi uzun yıllardır kullandığımız için uyumda sorun yaşamayacağız” dedi.

Bu yeni dönemin hem bankalar hem de müşteriler için çok önemli olduğunu belirten Koyun, SMS kanalının güvensiz görülmesi ve hassas müşteri verilerinin bu kanal üzerinden iletiliyor olmasının riskli bulunması nedeniyle bankaların artık daha güvenli yöntemlerle iki faktörlü doğrulama yapmak zorunda kalacağını söyledi. Bu faktörlerden ilkinin kişinin kullanıcı adı, TC kimlik numarası gibi “bildiği”, ikincisinin de kişinin “sahip olduğu” ya da “biyometrik bir karakteristiği olan” bir unsur olabildiğini kaydeden Koyun, şöyle konuştu: “Sahip olunan faktör olarak genelde müşteriye ait, banka tarafından onaylanmış cep telefonu kullanılıyor. Biyometrik unsurlara örnek olarak ise yeni çipli TC Kimlik kartlarının içinde yer alan parmak izi ya da kişinin fotoğrafı verilebilir. Biometrik doğrulamanın önümüzdeki dönemde yaygınlaşması beklenmekle birlikte, bankaca onaylanmış cep telefonuna gönderilecek ve müşteri tarafından gerçekleştirilen işleme ait tüm detayları da içerecek bir “dijital onay” ile bankaların kısa vadede yeni düzenlemeye uyum sağlaması bekleniyor.”

Kullanıcıların hayatı kolaylaşacak

Koyun, KOBIL Grup’un bankaların yeni düzenlemeye uyum sürecinde ihtiyacı olan teknolojiyi uzun yıllardır sağladığına işaret ederek, Ödeme Sistemleri Direktifi’ne (PSD2) hem kurumsal hem bireysel müşteri kanallarında uyumlu dijital kimlik çözümlerinin birçok Avrupa Bankası’nda kullanıldığını söyledi. Türkiye’de de bankaların yeni düzenlemeler ile uyumlu güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduklarını ifade eden Koyun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dijitalleşen bankacılık hizmetleri beraberinde bazı riskleri de hayatımıza soktu ancak düzenleyiciler bu konuya hassasiyetle yaklaşarak müşterilerin kritik verilerinin ve varlıklarının korunması için gerekli şartları belirliyor. Güvenliğin arttığı noktada kullanıcı deneyiminin bozulmaması çok önemli. KOBIL olarak Avrupa’da gerçekleştirdiğimiz gibi Türkiye’de de bankaların hem kurumsal hem bireysel müşterileri için sundukları dijital bankacılık hizmetlerinin mevzuata uyumunu sağlarken, yüksek güvenliği üstün müşteri deneyimi ile birleştirmek ve kullanıcının hayatını da kolaylaştırmak istiyoruz.”