Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 14:54 TSİ- Ekonomi G: Bugün 14:58 TSİ

Dünya cam sektörü İstanbul'da bir araya geldi

Şişecam Uluslararası Cam Konferansı’nda 26 ülkeden 500 katılımcıyla “cam sanayinin geleceği” konuşuldu.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask

Türkiye’nin en köklü kuruluşları arasında yer alan Şişecam Topluluğu, 33 yıldır düzenlediği Cam Sempozyumlarındaki tecrübesiyle bu yıl ilk kez Şişecam Uluslararası Cam Konferansı’nı hayata geçirdi. 34’üncü Şişecam Cam Sempozyumu ile eş zamanlı olarak İstanbul’da düzenlenen uluslararası konferansın ana teması “Sürdürülebilir Gelecekte Cam: Olasıyı Başarmak…” oldu. Toplam 26 ülkeden 500’e yakın araştırmacı, bilim adamı ve sektör profesyonelini bir araya getiren konferansta camın geleceği ve yeni teknolojiler konuşuldu.

Camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu, 33 yıldır düzenlediği Cam Sempozyumlarındaki tecrübesiyle bu yıl Şişecam Uluslararası Cam Konferansı’nı İstanbul’da ilk kez hayata geçirdi. 34’üncü Şişecam Cam Sempozyumu ile eş zamanlı olarak düzenlenen uluslararası konferansın ana teması ise “Sürdürülebilir Gelecekte Cam: Olasıyı Başarmak…” oldu. Toplam 26 ülkeden 500’e yakın araştırmacı, bilim adamı ve sektör profesyonelini bir araya getiren konferansta camın geleceği ve yeni teknolojiler konuşuldu.

“Enerji, Çevre ve Sürdürülebilirlik”, “Dijitalleşme, Veri Analitiği ve Süreç Takibi”, “Cam Sektöründe Gelişmekte Olan Trendler ve Teknolojiler”, “Tasarım”, “İnce Film Kaplama ve Geniş Alan Kaplama Teknolojileri” gibi birçok konuda paralel oturumların gerçekleştirildiği konferansta 10 tematik paralel oturum, 111 prezantasyon ve 12 poster sunuldu. Konferans, CelSian, Glass Service, Schneider Electric/Eurotherm, AMETEK Land, RHI-Magnesita ve SEFPRO gibi sektöründe lider şirketlerin düzenledikleri alt oturumların yanı sıra, eğitimlere de ev sahipliği yaptı.

Şişecam Topluluğu Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanı Prof. Dr Şener Oktik, yaptığı açılış konuşmasında, cam sektöründe çalışma hızının artması için paydaşlar arasındaki iletişimin önemine dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Arkeolojik bulgular, cam endüstrisinin köklerinin, camın gizemi konusundaki bilgilerimizi birçok açıdan birlikte geliştirmek üzere bugün bir araya geldiğimiz Anadolu’ya dayandığını ortaya koyuyor. Cam, aslında ne katı, ne de sıvı bir maddedir. Katı ve sıvı arasında aslında tam bir şekli olmayan camın akışkanlığı çok yavaş olabilir. Moleküller de uzun süreler boyunca daha istikrarlı, kristal benzeri bir formasyona yerleşmek üzere hareket ederler. Ne yazık ki; moleküllerin yolculuğunda olduğu gibi cam sanayinin çalışma hızı da oldukça yavaş ilerliyor. Cam sektöründe çalışma hızının artması için bilim insanları, mühendisler, teknoloji sağlayıcılar, üniversiteler, araştırma kuruluşları, tedarikçiler ve cam üreticileri gibi tüm paydaşların iş birliğinin ve ortak paylaşımının artırılması açık platformlarda daha fazla iletişim içinde olunması gerekiyor.”

Uluslararası Cam Komisyonu’nun yıllık toplantılarına da ev sahipliği yaptı

Dünyada cam ev eşyasında üçüncü, cam ambalaj ve düzcamda beşinci büyük üretici konumunda olan Şişecam Topluluğu’nun bu yıl uluslararası bir kimlik kazandırdığı konferansın temelini oluşturan cam sempozyumunun ilk kez “bilgi paylaştıkça çoğalır” prensibi doğrultusunda 1985 yılında düzenlendiğini anlatan Oktik, “Şişecam Cam Sempozyumları dünyada cam biliminin en saygın kuruluşu olan ve toplamda 33 ülkenin temsil edildiği Uluslararası Cam Komisyonu’nun yıllık toplantılarına da bugüne kadar üç kez ev sahipliği yaptı.Şişecam bu yıl ilkini gerçekleştirdiği Uluslararası Cam Konferansı’nı iki yılda bir düzenleyerek, sürdürülebilir bir platform oluşturmayı hedefliyor. Bu konferansların tüm paydaşların desteğiyle cam bilim ve teknolojisinin temellerinden cam üretiminin her aşamasına ve ikincil işlemlere kadar birçok konunun ele alındığı hem derinlik hem de kapsamı açısından sürekli güçlenen bir platform olmasını umuyoruz” diye konuştu.

# ŞİRKETLERDEN İLE İLİŞKİLİ:
 Aksa Jeneratör, Data Center Eurasia’da mask
 Aksa Jeneratör, Data Center Eurasia’da
Geleneksel Çağrı Merkezi Zirvesi sektör profesyonellerini buluşturdu mask
Geleneksel Çağrı Merkezi Zirvesi sektör profesyonellerini buluşturdu
Divan Oteller Grubu Satış Direktörü Deniz Dikkaya oldu mask
Divan Oteller Grubu Satış Direktörü Deniz Dikkaya oldu
PAGEV’den bilinçli tüketim ve geri dönüşüm seferberliği mask
PAGEV’den bilinçli tüketim ve geri dönüşüm seferberliği
GO, ‘5 Yıldızlı Mükemmellikte Yetkinlik’ sertifikasını ikinci kez aldı mask
GO, ‘5 Yıldızlı Mükemmellikte Yetkinlik’ sertifikasını ikinci kez aldı
Nursultan Nazarbayev paneli Ankara'da gerçekleştirilecek mask
Nursultan Nazarbayev paneli Ankara'da gerçekleştirilecek
Yılın kamu kuruluşu ödülü PTT'nin mask
Yılın kamu kuruluşu ödülü PTT'nin
EPDK ve ELDER’den girişimcilere büyük destek mask
EPDK ve ELDER’den girişimcilere büyük destek
Otokar, savunma sanayindeki kabiliyetlerini Latin Amerika'da tanıtacak mask
Otokar, savunma sanayindeki kabiliyetlerini Latin Amerika'da tanıtacak
Bakan Varank sakız üreticisi CCC fabrikasını ziyaret etti mask
Bakan Varank sakız üreticisi CCC fabrikasını ziyaret etti
# FUAR HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
 Aksa Jeneratör, Data Center Eurasia’da mask
 Aksa Jeneratör, Data Center Eurasia’da
Makine sektörünün 2030 hedefi: 63,3 milyar dolar ihracat mask
Makine sektörünün 2030 hedefi: 63,3 milyar dolar ihracat
Türkiye Kooperatifler Fuarı, 5- 8 Aralık 2019’da Ankara’da mask
Türkiye Kooperatifler Fuarı, 5- 8 Aralık 2019’da Ankara’da
Türkiye, Avrasya bölgesinin fuar merkezi olmaya aday mask
Türkiye, Avrasya bölgesinin fuar merkezi olmaya aday
Genç girişimleri büyüme yolunda destekleyen StartUpCampus programı başladı! mask
Genç girişimleri büyüme yolunda destekleyen StartUpCampus programı başladı!
Kıtalararası Sanat Köprüsü İstanbul’da kuruluyor mask
Kıtalararası Sanat Köprüsü İstanbul’da kuruluyor
Poliüretan ve kompozitte liderlerin fuarı açıldı mask
Poliüretan ve kompozitte liderlerin fuarı açıldı
Porland, dünyanın önde gelen şefleriyle buluşuyor! mask
Porland, dünyanın önde gelen şefleriyle buluşuyor!
İstanbul Airshow sektörü dünya ile buluşturuyor mask
İstanbul Airshow sektörü dünya ile buluşturuyor
Dijital dönüşümde dev zirve başladı mask
Dijital dönüşümde dev zirve başladı

Bugün 14:54 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Borsa güne yükselişle başladı 04 Aralık 2019 mask
Borsa güne yükselişle başladı 04 Aralık 2019
Serbest piyasada döviz fiyatları 04 Aralık 2019 mask
Serbest piyasada döviz fiyatları 04 Aralık 2019
Online yılbaşı alışverişlerinin %56'sı akıllı telefonlardan yapılıyor mask
Online yılbaşı alışverişlerinin %56'sı akıllı telefonlardan yapılıyor
Akbank Axesslilere Özel 250 TL'ye Varan İndirim Kampanyası mask
Akbank Axesslilere Özel 250 TL'ye Varan İndirim Kampanyası
2.000 TL'den 2.317 TL'ye Yükselecek! Belli Oldu... mask
2.000 TL'den 2.317 TL'ye Yükselecek! Belli Oldu...
Maaş Bordrosuz Kredi Alınabilecek Bankalar 2020 mask
Maaş Bordrosuz Kredi Alınabilecek Bankalar 2020
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari Ücretlilere Müjde: İlk Toplantı Resmen Başladı... Zam Geliyor! mask
Asgari Ücretlilere Müjde: İlk Toplantı Resmen Başladı... Zam Geliyor!
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat... mask
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat...
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Bu Şehirde Yaşayanlar Dikkat... mask
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Bu Şehirde Yaşayanlar Dikkat...
Adana'da Kahreden Olay: Eşine 5 Kelime Mesaj Gönderip Korkunç Şekilde Can Verdi! mask
Adana'da Kahreden Olay: Eşine 5 Kelime Mesaj Gönderip Korkunç Şekilde Can Verdi!
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı! mask
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı!
Dünyaca Ünlü Güzel, 15 Yaşındaki Öğrencisine Kıyafetsiz Fotoğraflarını Gönderdi! mask
Dünyaca Ünlü Güzel, 15 Yaşındaki Öğrencisine Kıyafetsiz Fotoğraflarını Gönderdi!

GALERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü - LONDRA mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü - LONDRA
Abant'ta göle düşen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu mask
Abant'ta göle düşen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu
Şehit uzman çavuş Recep Özmen, son yolculuğuna uğurlandı mask
Şehit uzman çavuş Recep Özmen, son yolculuğuna uğurlandı
Yolcu dolu minibüs seyir halindeyken alev topuna döndü mask
Yolcu dolu minibüs seyir halindeyken alev topuna döndü
Kapısı kilitli camiye örümcek adam gibi tırmanarak giren hırsız mask
Kapısı kilitli camiye örümcek adam gibi tırmanarak giren hırsız
Arnavutköy'de seyir halindeki yolcu minibüsü yandı mask
Arnavutköy'de seyir halindeki yolcu minibüsü yandı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL