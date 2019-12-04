Dünya cam sektörü İstanbul'da bir araya geldi

Türkiye’nin en köklü kuruluşları arasında yer alan Şişecam Topluluğu, 33 yıldır düzenlediği Cam Sempozyumlarındaki tecrübesiyle bu yıl ilk kez Şişecam Uluslararası Cam Konferansı’nı hayata geçirdi. 34’üncü Şişecam Cam Sempozyumu ile eş zamanlı olarak İstanbul’da düzenlenen uluslararası konferansın ana teması “Sürdürülebilir Gelecekte Cam: Olasıyı Başarmak…” oldu. Toplam 26 ülkeden 500’e yakın araştırmacı, bilim adamı ve sektör profesyonelini bir araya getiren konferansta camın geleceği ve yeni teknolojiler konuşuldu.

Camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu, 33 yıldır düzenlediği Cam Sempozyumlarındaki tecrübesiyle bu yıl Şişecam Uluslararası Cam Konferansı’nı İstanbul’da ilk kez hayata geçirdi. 34’üncü Şişecam Cam Sempozyumu ile eş zamanlı olarak düzenlenen uluslararası konferansın ana teması ise “Sürdürülebilir Gelecekte Cam: Olasıyı Başarmak…” oldu. Toplam 26 ülkeden 500’e yakın araştırmacı, bilim adamı ve sektör profesyonelini bir araya getiren konferansta camın geleceği ve yeni teknolojiler konuşuldu.

“Enerji, Çevre ve Sürdürülebilirlik”, “Dijitalleşme, Veri Analitiği ve Süreç Takibi”, “Cam Sektöründe Gelişmekte Olan Trendler ve Teknolojiler”, “Tasarım”, “İnce Film Kaplama ve Geniş Alan Kaplama Teknolojileri” gibi birçok konuda paralel oturumların gerçekleştirildiği konferansta 10 tematik paralel oturum, 111 prezantasyon ve 12 poster sunuldu. Konferans, CelSian, Glass Service, Schneider Electric/Eurotherm, AMETEK Land, RHI-Magnesita ve SEFPRO gibi sektöründe lider şirketlerin düzenledikleri alt oturumların yanı sıra, eğitimlere de ev sahipliği yaptı.

Şişecam Topluluğu Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanı Prof. Dr Şener Oktik, yaptığı açılış konuşmasında, cam sektöründe çalışma hızının artması için paydaşlar arasındaki iletişimin önemine dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Arkeolojik bulgular, cam endüstrisinin köklerinin, camın gizemi konusundaki bilgilerimizi birçok açıdan birlikte geliştirmek üzere bugün bir araya geldiğimiz Anadolu’ya dayandığını ortaya koyuyor. Cam, aslında ne katı, ne de sıvı bir maddedir. Katı ve sıvı arasında aslında tam bir şekli olmayan camın akışkanlığı çok yavaş olabilir. Moleküller de uzun süreler boyunca daha istikrarlı, kristal benzeri bir formasyona yerleşmek üzere hareket ederler. Ne yazık ki; moleküllerin yolculuğunda olduğu gibi cam sanayinin çalışma hızı da oldukça yavaş ilerliyor. Cam sektöründe çalışma hızının artması için bilim insanları, mühendisler, teknoloji sağlayıcılar, üniversiteler, araştırma kuruluşları, tedarikçiler ve cam üreticileri gibi tüm paydaşların iş birliğinin ve ortak paylaşımının artırılması açık platformlarda daha fazla iletişim içinde olunması gerekiyor.”

Uluslararası Cam Komisyonu’nun yıllık toplantılarına da ev sahipliği yaptı

Dünyada cam ev eşyasında üçüncü, cam ambalaj ve düzcamda beşinci büyük üretici konumunda olan Şişecam Topluluğu’nun bu yıl uluslararası bir kimlik kazandırdığı konferansın temelini oluşturan cam sempozyumunun ilk kez “bilgi paylaştıkça çoğalır” prensibi doğrultusunda 1985 yılında düzenlendiğini anlatan Oktik, “Şişecam Cam Sempozyumları dünyada cam biliminin en saygın kuruluşu olan ve toplamda 33 ülkenin temsil edildiği Uluslararası Cam Komisyonu’nun yıllık toplantılarına da bugüne kadar üç kez ev sahipliği yaptı.Şişecam bu yıl ilkini gerçekleştirdiği Uluslararası Cam Konferansı’nı iki yılda bir düzenleyerek, sürdürülebilir bir platform oluşturmayı hedefliyor. Bu konferansların tüm paydaşların desteğiyle cam bilim ve teknolojisinin temellerinden cam üretiminin her aşamasına ve ikincil işlemlere kadar birçok konunun ele alındığı hem derinlik hem de kapsamı açısından sürekli güçlenen bir platform olmasını umuyoruz” diye konuştu.