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Bakanlıktan turizm altyapısına 328 milyon liralık kaynak

Kültür ve Turizm Bakanlığının “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2019/1” kapsamında daha önce duyurusunu yaptığı Afyonkarahisar ve Antalya'daki kamu taşınmazlarına yapılan başvurular için sosyal ve teknik altyapıya katılım amaçlı müzakereleri gerçekleştirildi. 

Tuğçe Cantürk
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Kültür ve Turizm Bakanlığında Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan başkanlığında gerçekleştirilen müzakerelerde, bu arazileri Hazineden 49 yıllığına kiralayan firmaların, bölgedeki altyapı yatırımlarına katkı için Kültür ve Turizm Bakanlığına ayrıca ödeyecekleri miktarlar belli oldu. Müzakereler sonucunda turizm bölgelerinin altyapısında kullanılmak üzere toplamda 328 milyon lira kaynak sağlandı.

Katkı Bedelleri Turizm Altyapısına Aktarılıyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, müzakereler öncesi yaptığı açıklamada, “Turizmi Teşvik Yasası Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsis Yönetmeliği” gereği, kamu taşınmazlarını turizm yatırımları için yatırımcılara tahsis ettiklerini söyledi.

Yatırımcılardan müzakere yoluyla altyapıya katılım katkı bedeli aldıklarını belirten Nadir Alpaslan, bunu 2004 yılından beri müzakere yöntemiyle yaptıklarını dile getirdi.    

Toplanan katkı bedellerinin turizm altyapısına aktarıldığını kaydeden Alpaslan, “Arıtma, çöp toplama tesisleri yapılması, bölgenin altyapı sorunlarının giderilmesi için bu kaynaklar kullanılmaktadır. Bu kaynakları turizmin geliştirilmesi için değerlendirmekteyiz.” dedi.

Kamu taşınmazları içinde turizm tahsis raporuna konu olan yatırımları resmi gazete ve 3 büyük gazetede yayımladıklarını sözlerine ekleyen Alpaslan, Afyonkarahisar’da termal tesis yapılması için bir, Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Göynük, Çamyuva ve Tekirova mahallerinde 5 yıldızlı turistik tesis için birer olmak üzere toplam 4 kamu taşınmazına yapılan başvuruları müzakere edeceklerini söyledi.

Müzakerelere 7 Firma Katıldı

Müzakereye, Afyonkarahisar'da termal tesis yapımı için katılan tek firma 600 bin, Antalya Kemer Tekirova'da otel yapımı için katılan tek firma ise 41 milyon müzakere bedeli ödedi.

Antalya Kemer Çamyuva için katılan 3 firmadan 200 milyon 500 bin lira ödeyen firma, Antalya Kemer Göynük için katılan 2 firmadan 86 milyon lira ödeyen firma müzakereyi kazandı.

 

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