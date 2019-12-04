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Başkent Kış'a Hazır....

Ankara'da kar yağışının başlamasıyla birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri dahada göreve başladı.

Tuğçe Cantürk
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, buzlanma tehlikesine karşı ana arterler, bulvarlar ve caddelerde çalışmalarını son hızla sürdürüyor.
Kent genelinde Fen İşleri, Kent Estetiği Daire Başkanlığı ve ASKİ ekipleri, kar ve buzla mücadele araçları ve vidanjörlerle 7/24 nöbet tutacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yıl ilk kez muhtarlara tuz dağıtımına başladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi tüm muhtarlara kısa mesaj göncererek, tuz ihtiyaçlarını Fen İşleri Daire Başkanlığına bildirmelerini istedi.

Yılın ilk karının Başkent’e yağmasıyla birlikte teyakkuza geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahada karla mücadele mesaisine başladı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kar araçlarıyla ana arterler, caddeler ve bulvarlarda buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ SAHADA NÖBET TUTACAK

Ankara’da etkili olan kar yağışına karşı vatandaşların mağduriyet yaşamaması için önlemlerini artıran Büyükşehir Belediyesi, merkez ve çevre ilçelerde kapanan yolları açarak, 150 bin ton buz stoğu ile buzlanma tehlikesine karşı 7/24 nöbet tutacak.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele için; 3 bin 12 personel, 173 kar küreme aracı, 60 el ekibi, 298 damperli kamyon, 54 greyder, 35 loder, 83 kazıyıcı yükleyici, 19 lastikli eskavatör ve 29 dozeri görevlendirirken, Fen İşleri ve Kent Estetiği Daire Başkanlığı ile ASKİ ekipleri, kar, buz ve olası su taşkınlarına karşı mücadele edecek.

BAŞKAN YAVAŞ’IN TALİMATIYLA İLK KEZ MUHTARLARA TUZ DAĞITIMI

“Muhtarlarımızla birlikte tuzlama çalışmalarını imece usulü yapmak istiyoruz” diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla bu yıl ilk kez Başkent’te muhtarlara tuz dağıtımına başlandı.

Tüm mahallelerde ana caddeler dahil ara sokaklarda Büyükşehir Belediye ekiplerinin ulaşamadığı noktaları belirleyecek olan mahalle muhtarları, vatandaşlara ihtiyaca göre tuz dağıtacak.

Büyükşehir Belediyesi muhtarları tuz dağıtım talebi için kısa mesajla bilgilendirirken, tuz alamayan muhtarların Fen İşleri Dairesi Başkanlığının “0312 507 43 40 ya da 0312 507 43 41” numaralı telefon ile 153 ALO Mavi Masa’yı arayarak tuz talebinde bulunabileceğine dikkat çekti.

Etimesgut Topçu Mahallesi Muhtarı Hilal Tarman, “Tuz talebinde bulunduk hemen karşılık geldi. Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederiz” derken, Etimesgut Ayyıldız Mahallesi Muhtarı Zeynep Canbulatoğlu, “Acil durumlarda kullanılmak üzere talep ettiğimiz tuzlar muhtarlığımıza hemen teslim edildi. Belediyemizin ulaşamadığı noktalara biz ulaşacağız. Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederiz” değerlendirmesinde bulundu.

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Bugün 15:19 TSİ Ankara- Belediye

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