Fenerbahçe’de Victor Moses şoku yaşanıyor. Dün İstanbulspor ile oynanan kupa maçında sakatlanan Nijeryalı futbolcu’nun sol üst adalesinin üst tarafında grade 2 yırtık tespit edildiği açıklandı. 28 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandığı belirtilirken, ilk yarıyı kapattığı açıklandı.
Bugün 16:46 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:47 TSİ
Fenerbahçe’de Moses şoku
İstanbulspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Victor Moses sezonun ilk yarısını kapattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz