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Fenerbahçe’de Moses şoku

İstanbulspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Victor Moses sezonun ilk yarısını kapattı.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Fenerbahçe’de Victor Moses şoku yaşanıyor. Dün İstanbulspor ile oynanan kupa maçında sakatlanan Nijeryalı futbolcu’nun sol üst adalesinin üst tarafında grade 2 yırtık tespit edildiği açıklandı. 28 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandığı belirtilirken, ilk yarıyı kapattığı açıklandı.

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