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Balkanlar'dan Gelen Soğuk Hava Dalgası İstanbul'un Yanını Vurdu: Bembeyaz Oldu!

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine tam anlamıyla girmiş olan Kırklareli ve Edirne'de, dün akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak, yerini kar yağışına bırakarak şehri beyaz örtüyle kapattı. Yarına kadar devam edeceği ifade edilen kar yağışı sebebiyle ulaşımda bir takım problemler yaşandı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı oldukça etkin bir şekilde kendini göstermeye devam ediyor. Şehri beyaz örtüyle kapatan kar yağışının kısa süre içerisinde Bulgaristan'a geçişlerin gerçekleştirildiği Dereköy Sınır Kapısıyla, Demirköy ve Kofçaz ilçelerini tamamen beyaza buladı.

Hava sıcaklığının 1 derece aşağıya çekildiği söz konusu şehirde, ulaşımda bir takım olumsuzluklar meydana geldi. Bu olumsuzlukların giderilmesi ve yeni olmsuzlukların yaşanmaması adına Karayolları 15. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, var güçleriyle çalışmaya koyuldular.

Kar Etkisini Devam Ettirecek

Bazı vatandaşlar araçların üzerinde biriken karlarla birlikte anın eğlencesini yaşamak adına kar topu oynadılar. Bazıları ise kartpostallık görüntüler oluşturan kar yağışının fotoğraflarını çekti. 

Vahit Aay isimli bir vatandaş, kışın ilk karını gördükleri için çok mutlu olduklarını ve çok güzel yağdığını oldukça eğlenceli ve gülünç bir şekilde söyledi. Kar yağışının etkisini bugün gece saatlerine kadar devam ettireceği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Edirne'de de Etkisini Gösterdi

Edirne Lalepaşa ilçesinin Bulgaristan'a olan sınır köylerinde kar güzel bir şekilde etkisini gösterdi. Vaysal, Hamzabeyli, Ömeroba ve Hacıdanışment kentlerinde, dün akşam saatlerinde aynı Kırklareli'de olduğu gibi etkisini gösteren sağanak yağış kısa süre içerisinde yerini kara bıraktı. Gecenin ilerleyen saatlerinde hava -1 dereceye kadar düştü.

Meydana gelen söz konusu kar yağışı beraberinde ilçeler tamamıyla beyaz örtüyle kaplanırken, Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına Karayolları'na bağlı birçok çalışan yolda sabaha kadar çalışma yaptı.

Meteorolojiden Uyarı Gelmişti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü söz konusu yağışlar öncesinde bir açıklama yapmış, Hava sıcaklıklarının Balkanlar tarafından gelecek olan soğuk hava dalgası ile birlikte oldukça hızlı bir şekilde düşeceğini, mevsim normallerinin altında hissedilen sıcaklar yaşanacağını ve kar yağışını belirtmişti.

Bugün 19:31 TSİ - Yaşam

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