Dünya Sallandı: Trump'a 20 Yıl Hapis Cezası!

Büyük bir bölümü demokratlar tarafından meydana gelen ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin her hareketiyle gündeme gelmeyi başaran Başkanı Donald Trump hakkında azil soruşturmasının raporuyla ilgili detayları paylaştı.

Yayınlanan raporda, Trump'ın hem kişisel hem de siyasi çıkarları için ABD Başkanlığı gibi üst düzey bir makamı, siyasi rakibi olan Joe Biden'e soruşturma açılması için Ukrayna'ya bir takım baskıda bulunmak adına kullandığı ifadesi tüm Dünya'da büyük yankı uyandırdı.

Raporda Trump hakkındaki tek suçlama bu değil. Trump'ın azil soruşturma çerçevesi dahilinde tanıklara ifade vermeleri açısından iletilen cepleri görmezden gelmelerini istediği de aktarıldı.

Tanıkları Korkutmak

Trump'ın azil soruşturmasını engellemeyle çalışmakla da suçlandığı söz konusu raporda, Başkan Trump'ın ifade vermesi zorunlu olan tanıkları korkuttuğunu ya da korkutma teşebbüsünde bulunduğu yer aldı. Bunun, federal bir suç olduğu belirtildi. ABD tarihinde bugüne kadar gelmiş, geçmiş hiçbir başkanın yetkililere Meclis'e ifade vermemesi konusunda talimat vermediği de bildirildi.

20 Yıla Kadar Hapis Cezası

Başkan Trump'ın Ukrayna'ya olan yardımı, seçim kampanyasına fayda sağlayacak ve çıkar oluşturacak soruşturmaların açıklanmasına bağlandı yazısının yer aldığı bahsi geçen raporda, yine Trump'ın tanık olan isimlerle teker teker görüştüğü ve gelen cepleri görmezden gelmelerini istediği iddia edildi.

Asli delilleri reddeden ve bu sayede Kongre'ye engel olduğunu düşünen Başkan Richard Nixon dahi, Kongre'nin azil soruşturma yürütmesini kabul ederken, ABD tarihinde gelmiş geçmiş hiçbir başkanın yetkillere Kongre'ye ifade vermeme konusunda talimat vermediğini, bunun federal bir suç olduğunu ilettiler.

Kongre'ye ifade veren kişilere korku vermek ya da buna teşebbüs etmenin büyük bir suç olduğu, bu yasanın federal yetkililer de dahil olmak üzere ABD'li ve ABD'de yaşayan herkes için geçerli olduğunu, bu konunun ihlali sebebiyle 20 yıla kadar hapis cezasının verilebileceği aktarıldı.