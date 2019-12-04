NATO Genel Sekreteri, Sahneden İnmeye Yeltenen Erdoğan'ı Uyardı!

Uluslararas kamuoyu, İngiltere'nin başkenti olan Londra'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'ni oldukça yakın bir şekilde her bir gelişmeden haberdar olarak takip ediyor.

Londra'da bugün tüm NATO Liderleri bir araya geldiler. Watford'da gerçekleştirilen toplantının öncesinde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile İngiltere Başkanı Johnson, misafirlere karşılama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tokalaştıktan sonra fotoğraf çekinmeyi unutmasıyla birlikte NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, kibarca uyarı yaparak Erdoğan'ı yönlendirdi.

NATO üyesi ülekelerin Liderleri, söz konusu NATO ittifakının 70. yıl dönümü olması sebebiyle Londra'da toplandı. İngiltere'nin Başkenti Londra'da bugün aile fotoğrafı çekildikten sonra zirve resmi bir şekilde başladı.

Dün ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron'un arasında yapılan basın toplantısı ve Fransa - Türkiye - İngiltere - Almanya arasında yapılan 4'lü mini zirve, NATO gündeminin en büyük gelişmeleri arasında yer aldı.

Erdoğan Unuttu!

Bugün NATO Liderler Zirvesi'nde gerçekleştirilen zirve öncesinde gelen liderleri NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Jonson karşıladı.

İki lider etkinliğe katılan tüm liderlerle teker teker tokalaştı ve kameralara karşı dostluk pozu verdiler. Bu esnada Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çıktı. Stoltenberg ve Johnson ile tokalaşan Erdoğan, fotoğraf çekinileceğini unutup sahneden inmeye yeltendi.

Bu esnada iki ev sahibi lider kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Stoltenberg ve Johnson, Erdoğan'ı kibar bir şekilde uyarıp yönlendirerek fotoğraf çekilmesini talep etti. Bu anlar liderler tarafından tebessümle anılırken, fotoraf çekimi sonrasında Erdoğan yavaş yavaş sahneden indi.

NATO üyesi olan ülkelerin tüm liderleri dün Birleşik Krallık Kraliçesi Elizabeth'in ev sahipliğinde Londra'da yer alan Buckingham Sarayı'na konuk olmuş ve düzenlenen davete katılım gerçekleştirerek bir zirve yapmışlardı.