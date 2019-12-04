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Acun Ilıcalı, FOX TV İle İlgili Yaptığı Açıklamayla Şaşırttı: Hırsızlık Yaptı, Kanıtlandı!

Acun Ilıcalı, FOX TV'nin sevilerek izlenen formatları arasında yer alan Zuhal Topal'ın sunduğu "Sofrada" isimli program formatını TV8'den çaldığını kanıtlayarak muhteşem bir başarı altına imza attı. Kanıtlamasının ardından birçok açıklama paylaştı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Medya devlerinden olan Acun Ilıcalı, bir dönem Onur Büyüktopçu tarafından sunulan, şimdilerde ise Seda Sayan'ın sunucu koltuğunda oturduğu ve yarışmayı çevirdiği, oldukça Türk aile kültürünü içinde barındıran Yemekteyiz isimli program formatının FOX TV tarafından çalındığını belirtti ve FOX TV'yi hırsız yaptı. Emek ve fikir hırsızlığı durumu meydana geldiği için söz konusu kanala dava açtığını da açıkladı.

FOX TV ekranlarında izleyenlerin karşısına gelen Zuhal Topal'la ismi verilen "Sofrada" isimli programın Yemekteyiz isimli yarışmasıyla her şeyinin bire bir aynı olduğunun altını çizen Acun, programların içerik, teknik, akış gibi her türlü unsurunun inceleme altına alınabilmesi için Işık Üniversitesi'ne bir başvuru yaptı.

Işık Üniversitesi'nde iki yarışma da oldukça detaylı bir şekilde inceleme altına alındı. Benzer ve farklı yanları teker teker raporlu bir şekilde kaleme alındı.

Bilirkişi raporu sayesinde Acun Ilıcalı'nın FOX TV davasında gayet haklı olduğu ortaya çıktı. Yapılan analizin paylaşılan sonuçlarına göre, Yemekteyiz ve Sofrada isimli program biim ve içerik, mekan seçimi, kamera kullanımı / kamera açıları, dışes katkısı gibi tenik her türlü konuda aynı.

Para Teklif Ettiler

Acun Ilcalı konuyla ilgili bir açıklama altına imza atarak, Bilirkişi raporu sayesinde FOX TV'nin Tv8'e ait olan Yemekteyiz formatını çaldığının ispatlandığını duyurdu.

Tüm yasal halarını en son süreye kadar kullanacağından asla çekinmediğini ileten Ilıcalı, FOX TV avukatlarının, şahsi avukatı olan Hakan Öncel ile 3 kez görüştüğünü; yapılan en son görüşmede ise kendi avukatına para teklifi yapıldığını ve bunu kabul etmediklerini, kendi için fikir hırsızlığı ile normal hırsızlığın aynı kefede olduğunu ve hiçbir fark yansıtmadığını söyledi.

FOX TV'nin TV8'den format çaldığı bu sayede belgelenmiş ve kanıtlanmış oldu. Acun Ilıcalı, yüzbinlerce Dolar ödemesi yapıp Yemekteyiz isimli formatı ITV'den aldıklarını, taklidinin yapılamaması için de yine Dünya kadar yatırım yaptıklarını; Fakat FOX TV'nin hiçbir maliyet altına girmeden Yemekteyiz programının hemen hemen aynısını ekranlara getirdiğini söyleyen Ilıcalı, bununla ilgili yetkililerle görüşme yapıp, uyarıda bulunduğunu fakat uyarıya kulak asılmadığını anlattı.

Bilirkişi raporunun formatın çalıntı olduğunu kanıtladığını sözlerine ekleyen medya devi Acun Ilıcalı, yasal haklarını kullanma konusunda asla geri çekilmeyeceğini açıklayarak, FOX TV avukatlarının kendi avukatına gidip para teklif ettiğini; bunu asla kabul edemeyeceklerini öünkü bunun fikir hırsızlığından farkı olmadığını aktardı. Acun Ilıcalı sert bir şekilde "hatta malımı çal, fikrimi çalma" diye vurgu yaptı.

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