5 ve 8 Yaşındaki Öz Kızlarını Taciz Eden Baba Serbest Bırakıldı!

C.Ö.K. isimli şahıs, 2 çocuğundan küçüğü olan Z.H.K.'ye 2011 yılı itibarıyla tam 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu. Eşiyle 2014 yıllarında boşanarak evliliğini sonlandıran A.Ş., aynı dönem içerisinde kızının gösterdiği davranışlarla bunu farkettiğini ifade ederek savcılığa gidip şahıs hakkında şikayet bildirdi.

Gözaltına alınan baba C.Ö.K. ise, mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savclık soruşturmasının sonunda ise, C.Ö.K. hakkında "çocuğun nitelikli ve zincirleme cinsel istismarı" suçu sebebiyle dava açıldı.

Boşanmalarının ardından İstanbul'da ikamet etmeye başlayan ve son eylemini kızını yanına aldığında bir otelde gerçekleştirdiğinden dolayı İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanmakta olan C.Ö.K., geçtiğimiz 10 Temmuz tarihinde toplam 60 yıl 9 ay hapis cezası.

İYİ HAL İNDİRİMİ!

Sanığın geçmişteki durumu, sosyal ilişkileri, yargılama sürecinde gösterdiği tutum ve davranışları, duruşmaları düzenli bir şekilde takip etmesi gibi sebeplerden dolayı sanığa İYİ HAL İNDİRİMİ verildi. Sanığın cezası ilk olarak 50 yıl 7 ay 15 güne, sonra da süreli hapis cezasının 30 yıldan fazla olamaması sebebiyle 30 yıla düşürüldü. Sanık, hüküm beraberinde tutuklanıp cezaevine atıldı.

Serbest Bırakıldı!

C.Ö.K. dosyayı istinaf mahkemesine taşıyarak karara itirazda bulundu. Dosya üzerinde inceleme gerçekleştiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, 25. Ceza Dairesi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 172-2 ve 3 maddelerinde yer alan "kovuşturmaya yer yok" kararı verilmesinin ardından yeni bir delil ortaya çıkması e bu hususta Sulh Ceza Hakimliği tarafından hiçbir karar verilmedikten sonra aynı fiil sebebiyle hiçbir kamu davası açılamayacağının düzenlendiğinin altını çizerek;

Bahsi geçen kamu davasının açılması için daha önce kavuşturmada yer almayan ve yeni tespiti gerçekleştirilen bir deliliğin var olduğunun ileri sürülmediğini kararda ifade etti.

Mahkeme heyeti, kararı usül açısından bozdu. Söz konusu dosyanın tekrardan incelenmesi ve dosya üzerine hüküm kurulması üzere ilk derece mahkemesine sevk edilmesine karar verdi. Bunun yanı sıra C.Ö.K.'in tahliye edilmesi kararı verildi.