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Sigara İçenlere Yeni Haber: Yarından İtibaren...

Sigara içen herkesin dikkatine. Yarın, yani 5 Aralık 2019 tarihi itibarıyla sigaralar tek tipte ve tek renkte satışa sunulacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuya yönelik bir takım açıklamalar yaptı.

Enver Yılmaz
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 6. Tarım Bakanları Toplantısı'na katılım gerçekleştirmek adına Azerbaycan'a gitti. Burada basın mensuplarına bir takım açıklamalarda bulundu.

Yarın, yani 5 Aralık 2019 tarihi itibarıyla başlayacak olan sigarada düz ve standart paket uygulamasıyla ilgili açıklama yapan Pakdemirli, bunu yapma konusundaki ana amacın caydırıcılığı artırmak olduğunu ifade etti. Özellikle gençlerin, görsel açıdan cazibeli olan paketlere ulaşmaması açısından tek tip pakete geçildiğini ifade etti.

Pakdemirli, sağlık uyarıları alanı normalde %65 olarak uygulanırken, bunun %85'e çıkarıldığını ifade etti. Hatta bunu yapabilmek adına bazı teknolojilerde değişikliğe gittiklerini ifade etti. Barkodu küçültebilmek adına bazı sigara fabrikalarının da teknolojilerini ve makinelerini değiştirmek zorunda kaldığını vurguladı.

Paketlerin üzerine "ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı" mesajının da yerleştirileceğine dikkat çeken Pakdemirli, paketlerin alt bölümünde ise tamamen kaplayacak şekilde 18 yaş uyarısının yer alacağını söyledi.

5 Aralık itibarıyla eski paketlerle tütün mamulleri üretiminin tamamen durdurulacağını anlatan Bekir Pakdemirli, bir aylık süreç içerisinde, yeni paketlerle üretim yapılacağı gibi, piyasada stok durumunda olan eski paketlerinde satışının devam edeceğini; 5 Ocak 2020'den itibaren ise stok dahi kalmış olsa eski paketlerin kesinlikle satılamayacağını bildirdi.

Tek Renk Uygulaması

Yeni düzenlemeyle birlikte tütün mamulleri paketlerinin rengi, Pantone 448 C Mat bitişli tek renk olarak belirlendi. Söz konusu renk siyahı çağrıştırıyor. Marka, ayırt edici ibare ve diğer zorunlu bilgilerin yazı tipi, rengi, konumu standart oldu her markanın aynı şekilde sigara paketi üretmesine karar verildi. Ayrıca markaya dair logo, simge ve her türlü sair işaret de ortadan kaldırıldı.

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