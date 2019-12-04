20 Yıllık Eşini Yakan Cani Koca Adliyede!

Samsun Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde inşaat işçisi olarak çalışan S.K., evlerinde tartışma yaşadığı 20 yıldır evli olduğu 1 çocuğunun annesi, 54 yaşına gelmiş D.K. isimli talihsiz kadını feci şekilde döverek yere yatırdı. O esnada sobanın üzerinde kaynamakta olan suyu ise kadının üzerine dökerek yaktı.

Tedaviye Alındı

Ağır şekilde yaralanan kadın hemen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından, ambulansla birlikte Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada tedaviye alındı.

Adliyeye Sevk Edildi

Öfkeli koca, yaşanan olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin yaka paça yakaladığı cani S.K., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcıya verdiği ifadenin ardından, adli kontrol altına alınması talebi güdülerek nöbetçi mahkemeye sevki gerçekleştirilen S.K. isimli şahıs, mahkeme tarafından adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.

Savcı tarafından verilen talimatla birlikte, bugün polis ekiplerince tekrardan gözaltına alınan cani koca, yine Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Sosyal Medya Ayaklandı

20 yıllık eşi ve 1 çocuğunun annesi olan 54 yaşındaki talihsiz kadını cani şekilde döven, bu da yetmezmiş gibi sobanın üzerinde kaynamakta olan suyla birlikte kadını yakan cani kocanın serbest bırakılması karşısında sosyal medya ayaklandı.

Haberin yayılmasıyla birlikte binlerce kişi, serbest bırakarak nasıl bir amaç güdüldüğünü, tutuklanması için illa kadını öldürmesi mi gerektiğini sordu. Sosyal medyada yankılanan seslerin ve birkaç ünlünün de olaya dair yorum yapmasıyla birlikte şahıs tekrardan savcı talimatıyla gözaltına alınarak tekrar adliyeye sevk edildi.

Şahsın tutuklanıp tutuklanmadığına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.