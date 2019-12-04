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Şule Çet Davası Nihayet Sonuçlandı: Yüreklere Su Serpildi!

2018 yılı Mayıs ayında oldukça şüpheli ölümüyle birlikte Türkiye'nin gündemine oturan ve o günden bugüne kadar asla gündemden düşmeyen Üniversite öğrencisi Şule Çet davasıyla ilgili karar bugün verildi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Ankara'da Gazi Üniversitesi öğrencisi olan henüz 23 yaşındaki genç kız Şule Çet'in 2018 yılı içerisinde 29 Mayıs tarihinde bir plazanın 20. katından şüpheli şekilde düşerek, feci şekilde can vermesiyle ilgili olarak davanın karar duruşması bugün yapıldı. Yüreklere su serpen haber geldi.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen söz konusu duruşmada mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarının esasla ilgili tüm savunmalarını ve son sözlerini aldıktan sonra karara yönelik hüküm açıklamasında bulundu.

Tecavüz ve Kasten Öldürme

Kararı oy çokluğuyla birlikte alan mahkeme heyeti, sanıklardan Çağatay Aksu için "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi. Aksu, bunun yanı sıra nitelikli cinsel saldırı yani bilinen adıyla tecavüz suçundan 10 yıl hapis cezası aldı. Bununla da sınırlı kalmadı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu sebebiyle 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Bir diğer sanık Berk Akand'ın ise, Aksu tarafından işlenen suçlara yardım ve yataklıkta bulunduğu yönünde karar alan mahkeme, Akand'ı "kasten öldürme suçuna yardım" suçundan dolayı 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ardından "nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım" suçundan 5 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçuna yardım" suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Son Savunması

Şule Çet'in katili olan Çağatay Aksu, son yaptığı savunmada sosyal medyaya suç buldu ve halkın galeyana getirildiğini söyledi. Aksu, Şule'ye hiçbir şekilde tecavüz etmediğini, cinsel birlikteliği olmadığını, sahte otopsi raporlarıyla kendilerini suçladıklarını anlattı.

A4 parçaları ve yalan sosyal medya haberleriyle kendilerinin tutuklanmak zorunda kaldığını aktaran Aksu, sinir krizleri geçirdiğini anlatan Şule'ye dokunmadığını söyledi ve "suçluysam beni asın" dedi. 

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