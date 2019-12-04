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Otomobildeki Cinayette Kan Donduran Detay: "Babanın Leşini Yere Sereceğim"

Antalya Manavgat ilçesinde 28 yaşındaki Deniz B.'nin, otomobilinde seyir halindeyken tüfekle vurularak öldürülmesine yönelik gözaltına alınan o an arabada yanında bulunan tek kişi olan boşanma aşamasındaki 24 yaşındaki eşi M.B., adliyeye sevk edildi. M.B.'nin yanı sıra kuzeni 19 yaşındaki D.A.'da aynı şekilde adliyeye getirildi. Şüphelilerin emniyette susma haklarını kullandığı ve ifade vermediği bilgisine ulaşıldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Manavgat Kavaklı ilçesinde, birkaç gündür ayrı şekilde yaşadığı M.B. ile boşanma aşamasında olduğu söylenen Deniz B., 07 ACB 271 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken eşinin ailesinin oturduğu sokağa geldi.

Sokakta eşini gören Deniz B. otomobille yaklaşarak aracı sağa çekti. Aracı yavaşlattığı esnada binanın arasından çıkan 19 yaşındaki D.A. tüfekle ateş açtı.

Bunun ardından otomobille kaçmaya çalışan Deniz B., bahçe duvarına çarptı. İhbarla birlikte hemen olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde saçma izi bulunan Deniz B.'yi hemen ambulansla hastaneye götürdü. 

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Deniz B. doktorlar tarafından yapılan her türlü müdahaleye rağmen acı şekilde hayata gözlerni yumdu.

Susma Haklarını Kullandılar

Olay sonrasında Deniz B.'nin boşanma aşamasında olduğu eşi M.B. "kasten öldürme" suçundan dolayı gözaltına alındı.Poli ekipleri tarafından çevrede yapılan kamera incelemelerinde tüfekle ateş açan kişinin M.B. değil, amca oğlu olan 19 yaşındaki D.A. olduğunu tespit etti.

D.A.'da kısa süre içerisinde polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. İkisi de susma haklarını kullandı ve ifade vermeyi reddett.

"Bunlar İyi Günleriniz"

Deniz B. ve Şüpheli M.B.'nin 2 çocuğunun olduğu ve aralarında sık sık şiddetli tartışma geçtiği öğrenildi. Bu sebepten dolayı M.B.'nin evi terk edip ailesinin yanına sığındığı, Deniz B.'nin, ailesine yönelik çok sık tehditler yaptığı, bir süre önce evlerini kurşun yağmuruna tuttuğu ve hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Deniz B.'nin dün saatler sabahı gösterdiği esnada M.B.'nin babasının yolunu kesip tehditler savurduğu, ardından M.B.'yi telefonla arayıp "Bunlar iyi günleriniz, babanın leşini yere sereceğim" dediği iddia edildi. 

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