Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 22:26 TSİ- Magazin G: Bugün 22:30 TSİ

Can Yaman'ın Skandal Sözleri Tepki Çekti

Can Yaman'ın Skandal Sözleri Tepki Çekti. Yaptığı her açıklama ile gündemde kalmayı başaran Can Yaman, geçtiğimiz haftalarda İspanya’da katıldığı bir programda, kendisine soru yönelten bir kadına ahlaksız teklifte bulunarak birçok kişiden tepki almıştır.

mask

Can Yaman'ın Skandal Sözleri Tepki Çekti

Yaptığı her açıklama ile gündemde kalmayı başaran Can Yaman, geçtiğimiz haftalarda İspanya’da katıldığı bir programda, kendisine soru yönelten bir kadına ahlaksız teklifte bulunarak birçok kişiden tepki almıştır. Son dönemin en tartışmalı isimlerinden biri olan Can Yaman, İspanya’da kendisine iltifat eden ve bu dünyadan olduğunu kanıtlaması için başına gelen olayları anlatmasını isteyen kadına, odaya geçersek kanıtlarım şeklinde açıklamasıyla olay olmuştur. Verdiği çirkin yanıt karşısında tercümanını bile şaşkınlığa uğratan Can Yaman, kadın hayranına verdiği çirkin yanıtının ardından sosyal medyanın gündemine oturmuştur.

Can Yaman’a Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor

Geçtiğimiz haftalarda Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen Can Yaman, şimdi de İspanya’da kadın bir hayranına verdiği çirkin yanıtın ardından eleştirilerin odak noktası haline gelmiştir. Erkenci Kuş dizisi ile ünlenen ve kısa süre içinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Can Yaman, gittiği her yerde geniş bir hayran kitlesiyle karşılanmasının ardından, sahte hayran tartışmalarının yaşanmasına da neden olmuştu.

Yaşanan bu olaylar henüz tazeliğini yitirmemişken kısa süre önce başrolde oynayan çiftlerin libidosunun yüksek olması gerektiği açıklamasıyla sosyal medya üzerinden, aralarında birçok ünlü isminde yer aldığı kişiden tepki almıştı. Magazin dünyasının son dönemdeki en tartışmalı isimlerinden biri olan Can Yaman, İspanya’da katıldığı bir söyleşide kadın hayranına verdiği cevapla bardağı taşıran son olaya imza atmıştır.

Ünlü İsimlerden Can Yaman Tepkisi

Kendisine katıldığı bir söyleşide iltifat eden ve bu dünyadan olduğunu kanıtlamasını isteyen kadın hayranına, arka odaya geçersek göstereceğini söyleyerek büyük tepki çekmiştir. Verdiği çirkin yanıtın ardından tercümanı bile şaşıran Can Yaman, daha sonra gülerek konuşmasına devam etmiştir.

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından birçok kişi tarafından eleştirilen Can Yaman, son günlerde en çok tepki çeken isimlerden biri olmayı başarmıştır. Gökhan Özoğuz, Gonca Vuslateri, Esra Sönmezer, Dilara Gönder vb. daha birçok ünlü isim Can Yaman’ın çirkin sözlerinin ardından tepkilerini sosyal medya üzerinden iletmişlerdir. Can Yaman’ın son haftalarda arka arkaya yaptığı skandal açıklamalar sonrasında birçok kişi Yaman’ın şöhreti kaldıramadığını ifade etmiştir.

Bugün 22:26 TSİ - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ünlü Türk Şarkıcının "Bakire misin?" Sorusuna Verdiği Yanıt Olay Oldu! mask
Ünlü Türk Şarkıcının "Bakire misin?" Sorusuna Verdiği Yanıt Olay Oldu!
Dünyaca Ünlü Güzel, 15 Yaşındaki Öğrencisine Kıyafetsiz Fotoğraflarını Gönderdi! mask
Dünyaca Ünlü Güzel, 15 Yaşındaki Öğrencisine Kıyafetsiz Fotoğraflarını Gönderdi!
53'lük Ünlü Oyuncu Nefes Kesti: Kalça Pozu Olay Oldu! mask
53'lük Ünlü Oyuncu Nefes Kesti: Kalça Pozu Olay Oldu!
Ünlü Oyuncu Cesur Pozuyla Takipçilerinden Tam Not Aldı! mask
Ünlü Oyuncu Cesur Pozuyla Takipçilerinden Tam Not Aldı!
Rapçi Ben Fero Hakkında Soruşturma Başlatıldı: Alkol ve Sigara... mask
Rapçi Ben Fero Hakkında Soruşturma Başlatıldı: Alkol ve Sigara...
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Mini Elbiseli Pozuya Yürek Hoplattı! mask
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Mini Elbiseli Pozuya Yürek Hoplattı!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari Ücretlilere Müjde: İlk Toplantı Resmen Başladı... Zam Geliyor! mask
Asgari Ücretlilere Müjde: İlk Toplantı Resmen Başladı... Zam Geliyor!
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat... mask
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat...
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Bu Şehirde Yaşayanlar Dikkat... mask
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Bu Şehirde Yaşayanlar Dikkat...
Adana'da Kahreden Olay: Eşine 5 Kelime Mesaj Gönderip Korkunç Şekilde Can Verdi! mask
Adana'da Kahreden Olay: Eşine 5 Kelime Mesaj Gönderip Korkunç Şekilde Can Verdi!
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı! mask
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı!
Dünyaca Ünlü Güzel, 15 Yaşındaki Öğrencisine Kıyafetsiz Fotoğraflarını Gönderdi! mask
Dünyaca Ünlü Güzel, 15 Yaşındaki Öğrencisine Kıyafetsiz Fotoğraflarını Gönderdi!

GALERİ

Patates üreticisi uygun bir fiyat beklentisi içine girdi mask
Patates üreticisi uygun bir fiyat beklentisi içine girdi
Türk erkekleriyle evlenen yabancı gelinlere Türkçe ders mask
Türk erkekleriyle evlenen yabancı gelinlere Türkçe ders
Muş’ta kapanan 30 köy yolu ulaşıma açıldı mask
Muş’ta kapanan 30 köy yolu ulaşıma açıldı
Londra’da NATO Zirvesi başladı mask
Londra’da NATO Zirvesi başladı
Su kabına dadanan fare görenleri şaşırttı mask
Su kabına dadanan fare görenleri şaşırttı
Balıklar Nifrit Deresi’nde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya mask
Balıklar Nifrit Deresi’nde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL