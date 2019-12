Can Yaman'ın Skandal Sözleri Tepki Çekti

Yaptığı her açıklama ile gündemde kalmayı başaran Can Yaman, geçtiğimiz haftalarda İspanya’da katıldığı bir programda, kendisine soru yönelten bir kadına ahlaksız teklifte bulunarak birçok kişiden tepki almıştır. Son dönemin en tartışmalı isimlerinden biri olan Can Yaman, İspanya’da kendisine iltifat eden ve bu dünyadan olduğunu kanıtlaması için başına gelen olayları anlatmasını isteyen kadına, odaya geçersek kanıtlarım şeklinde açıklamasıyla olay olmuştur. Verdiği çirkin yanıt karşısında tercümanını bile şaşkınlığa uğratan Can Yaman, kadın hayranına verdiği çirkin yanıtının ardından sosyal medyanın gündemine oturmuştur.

Can Yaman’a Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor

Geçtiğimiz haftalarda Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen Can Yaman, şimdi de İspanya’da kadın bir hayranına verdiği çirkin yanıtın ardından eleştirilerin odak noktası haline gelmiştir. Erkenci Kuş dizisi ile ünlenen ve kısa süre içinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Can Yaman, gittiği her yerde geniş bir hayran kitlesiyle karşılanmasının ardından, sahte hayran tartışmalarının yaşanmasına da neden olmuştu.

Yaşanan bu olaylar henüz tazeliğini yitirmemişken kısa süre önce başrolde oynayan çiftlerin libidosunun yüksek olması gerektiği açıklamasıyla sosyal medya üzerinden, aralarında birçok ünlü isminde yer aldığı kişiden tepki almıştı. Magazin dünyasının son dönemdeki en tartışmalı isimlerinden biri olan Can Yaman, İspanya’da katıldığı bir söyleşide kadın hayranına verdiği cevapla bardağı taşıran son olaya imza atmıştır.

Ünlü İsimlerden Can Yaman Tepkisi

Kendisine katıldığı bir söyleşide iltifat eden ve bu dünyadan olduğunu kanıtlamasını isteyen kadın hayranına, arka odaya geçersek göstereceğini söyleyerek büyük tepki çekmiştir. Verdiği çirkin yanıtın ardından tercümanı bile şaşıran Can Yaman, daha sonra gülerek konuşmasına devam etmiştir.

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından birçok kişi tarafından eleştirilen Can Yaman, son günlerde en çok tepki çeken isimlerden biri olmayı başarmıştır. Gökhan Özoğuz, Gonca Vuslateri, Esra Sönmezer, Dilara Gönder vb. daha birçok ünlü isim Can Yaman’ın çirkin sözlerinin ardından tepkilerini sosyal medya üzerinden iletmişlerdir. Can Yaman’ın son haftalarda arka arkaya yaptığı skandal açıklamalar sonrasında birçok kişi Yaman’ın şöhreti kaldıramadığını ifade etmiştir.