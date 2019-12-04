Google, Kanada'da Akıllı Mahalle Kuruyor

Kanada Google'ın Akıllı Kentinin Kurulmasına Olumlu Bakıyor. Google bünyesinde faaliyetlerini yürüten Alphabet’in alt şirketi Sidewalk Labs tarafından Toronto’da akıllı bir kent kurmak istediği ortaya çıkmıştı. Kanada’nın Toronto kentinde yer alan ve kullanılmayan bir alanı akıllı kent ile faaliyete geçirmek isteyen Google’a başvuruda bulundukları yerel yönetim tarafından onay verildi. Kanada’daki yerel yönetim tarafından onay verilmesine rağmen Google’ın hedeflediğinin çok altında bir alanda projenin hayata geçirilmesi bekleniyor.

Bölgenin gelişimi ve kalkınmasında sorumlu olan Waterfront Toronto grubu, geçtiğimiz günlerde Google bünyesinde faaliyet yürüten Sidewalk Labs’a oy birliği ile onay verdi. Şirketin Toronto’nun kullanılmayan ufak bir bölümünde akıllı kent projesini hayta geçirmesi için ilk izni sağlayan yerel yönetim grubunun bu kararı çeşitli tartışmalara neden olmuştur. Sidewalk Labs tarafından proje 0,7 kilometrekarelik bir alanda kurulmak istenirken, yerel yönetim tarafından verilen izin sadece 0,05 kilometrekare olarak belirlenmiştir.

Akıllı Kent İçin 2020’De Karara Verilecek

Google’ın sahibi olduğu Alphabet altında faaliyetlerini sürdüren Sidewalk Labs, Kanada’nın Toronto şehrinde akıllı kent kurmak için yeni bir projeye imza attı. Toronto’nun bir kısmında, beklediğinden daha dar bir alanda 0,05 kilometrekare bölgede akıllı kent kurulması için ilk resmi iznini aldı. Birçok yetkili tarafından şehirde kullanılacak sensörlerden elde edilecek verilen paylaşılmayacağı ve bu verilen kamuya açık bir şekilde olması gerektiği vurgulanmıştır.

İlk onayını almasına rağmen projenin asıl onayı 2020 yılının Mart ayında yapılacak halk oylaması sonrasında belli olacak. Waterfron Toronto firması ile birçok kritik konuda anlaşmaya vardıklarını ifade eden Sidewalk Labs yetkilileri, Toronto’da kapsayıcı ve yenilikçi bir mahalle olan akıllı kentin birçok açıdan halk için kolaylık sağlayacağı ifade edilmiştir.

Waterfront Toronto’nun başında yer alan Stephen Diamond, konuya ilişkin yayımladığı açık mektupta söz konusu iznin nihai bir anlaşma olmadığı ve hala resmi ve teknik anlamda birçok farklı işlemin yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

Akıllı Kent Birçok Farklı Yeniliğe Sahip Olacak

Google’ın bünyesinde hizmet veren Sidewalk Labs, Kanada’nın Toronto kentinde akıllı kent projesi için yaptığı başvurudan ilk onayı aldı. Ancak nihai karar halka danışılarak 2020 yılının Mart ayında nihai karar verilecek. İlk adımda anlaşmaya varıldığının ortaya çıkmasının ardından Sidewalk Labs yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre akıllı kent birçok farklı yeniliğe ev sahipliği yapacak.

Toronto’da kapsayıcı bir mahalle kurmak, işe gitme sürelerini kısaltmak, daha ekonomik ve verimli evler oluşturmak, çevreci bir kent oluşturmak, yeni iş sahaları oluşturmak ve yenilikçi tasarımları hayata geçirmek kurulması hedeflenen akıllı kentin temel hedefleri arasında yer almaktadır.

Her yönüyle kulağa hoş gelen proje çeşitli açılardan endişe yaratmaktadır. Özellikle sensörlerle elde edilecek verilerin kamuya açık olmaması vb. gibi konularda resmi makamlar tarafından endişeleri dile getirilmiştir.