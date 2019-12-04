Motorola Efsane Kapaklı Telefonu Razr'ın Yeni Versiyonunu Çıkartıyor

Bir dönemin en çok kullanılan telefon markalarından biri olan Motorola, 15 yıl önce piyasaya sunduğu ve çıkmasının ardından dünya genelinde büyük ilgi gören katlanabilir, kapaklı telefonu Razr’ı yeniden piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Akıllı telefon özellikleriyle tasarlanacak yeni model katlanan telefonun, piyasaya çıkmasının ardından büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Motorola’nın efsane kapaklı modeli Razr’ın yeni nesil özelliklerle donatılarak piyasaya çıkarılacağının duyurulmasının ardından teknoloji severler arasında bu haber memnuniyetle karşılanmıştır. 6,2 inç ekrana sahip yeni telefon, katlanabilir akıllı telefon olarak daha önce yapılmamış bir tasarıma imza atmayı hedefliyor. Katlandığında gelen bildirimleri telefonun ön yüzdeki katlanan ekrana yansıtacak olan telefon ilk prototipleriyle görenleri heyecanlandırmayı başarmıştır.

Motorola’nın Yeni Kapaklı Akıllı Telefonu Aralık’ta Çıkıyor

ABD’de 26 Aralık’ta piyasaya çıkacağı açıklanan telefonun fiyatı ise birçok kişi tarafından makul karşılanmıştır. ABD’deki başarısına göre diğer pazarlara açılması eklenen Motorola Razr’ın yeni versiyonu, katlanabilir akıllı telefon olarak alanında bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. ABD’de satış fiyatı 1500 dolar olarak belirlenen telefon 26 Aralık’ta ülke genelinde satışa çıkacak. Uzmanlara göre küresel piyasada katlanan akıllı telefonun pek bir etki yaratmayacağı ifade edilse de 15 yıl önce Motorola tarafından piyasaya sürülen kapaklı telefonun başarısı yine de akıllarda soru işareti bırakmıştır.

Motorola’nın akıllı telefon piyasasında payının giderek azalması ve şuanda oldukça küçük bir paya sahip olması, firma tarafından yeni modelin üretiminin gerçekleştirmesinde önemli bir etken olduğu ifade edilmiştir. Ancak yine de birçok uzmana göre katlanabilir akıllı telefon modelinin Motorola’nın kaderini değiştirmek için yeterli olmadığı ifade edilmiştir. Razr modelinin Çin devi Lenovo’nun 2014 yılında Google’dan Motorola’yı satın alması oldukça önemli bir hamle olarak görülmüştür.

Motorola’nın yeni versiyon akıllı telefonu piyasada küçükte olsa bir hareketlilik kazandıracak. Piyasaya çıkmasının ardından telefona gelen yoğun talebin firma tarafından tam anlamıyla karşılayamayacağı da düşünülmektedir. Katlanabilir akıllı telefon alanında benzersiz bir mühendislik örneği olarak görülmektedir. Hem dokunmatik hem de akıllı telefon özelliklerinin tamamına sahip olan yeni Razr, piyasada büyük bir beklenti yaratmayı başarmıştır.

Motorola Yeni Razr Modeli Ses Getirdi

26 Aralık 2019 tarihinde sadece ABD’de satışa çıkacak olan Motorola’nın yeni model katlanabilir Razr akıllı telefonu, daha şimdiden piyasada heyecan yaratmıştır. Uzmanlara göre akıllı telefon piyasasında küresel çapta bir etkisi olmasa bile telefona karşı yoğun talep gelmesi beklenmektedir. ABD satışının ardından telefonunun başarısına göre diğer pazarlarda da telefonun satışa çıkarılması bekleniyor.

Motorola tarafından 15 yıl önce üretilen ve Türkiye’de de geniş bir kesim tarafından kullanılan Motorola Razr, katlanabilir olma özelliği ile dikkat çekmektedir. Aralık ayında satışa çıkacak olan telefonun ABD’de satış fiyatının ise 1500 dolar olacağı açıklanmıştır.