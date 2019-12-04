2020 İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ne Kadar?

İsteğe bağlı sigorta, herhangi bir kuruma bağlı olarak çalışmayan kişilerin sağlık ve emeklilik hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan bir sigorta türüdür. Kendi isteği ile prim ödemesi gerçekleştirerek farklı tür sigorta kollarından vatandaşların prim ödemesi gerçekleştirerek yararlanmasını sağlamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak aylık prim ödemesi gerçekleştiren kişiler isteğe bağlı sigorta kapsamında sağlanan tüm avantajlardan yararlanabilir.

Ülkemizde bilinen en yaygın isteğe bağlı sigorta türü arasında Ek – 5 tarım sigortası yer almaktadır. 2019 yılı itibariyle isteğe bağlı sigorta prim oranları:

· En düşük: 764,84 TL

· En yüksek: 6.139,2 TL

Olarak belirlenmiştir. Hemen hemen her yıl güncellenen ve farklı unsurlara göre değişiklik gösteren isteğe bağlı sigorta primleri, sigorta yaptırmak isteyen kişilerin tercihlerine göre değişiklik göstermektedir. Kendi adına bağımsız çalışan veya ev hanımlığı yapan kişiler için farklı tip isteğe bağlı sigorta uygulamaları yapılmaktadır.

İsteğe Bağlı Sigorta Nedir?

5510 sayılı kanun kapsamında düzenlenen isteğe bağlı sigorta, herhangi bir kurum ya da kuruluşta aktif olarak çalışmayan veya bir ay için 30 günden az çalışan kişiler için sağlanan bir haktır. Temelde tüm vatandaşların SSK (4/A) ve Bağ Kur (4/B) sigorta kolları içinde tanımlanan farklı tip sigortalardan yararlanması mümkündür.

İsteğe Bağlı Yatırılan Sigorta Kolları Nelerdir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında isteğe bağlı sigortalılık kapsamında sayılan birçok farklı sigorta kolu bulunmaktadır. Prim oranları ve başvuru şartları kişinin yaptığı işe göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca isteğe bağlı sigorta kapsamından yararlanmak isteyen kişilerin SGK tarafından sigorta kapsamında aranan şartları sağlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde vatandaşların bu sigortalardan yararlanmaları mümkün değildir.

İsteğe bağlı sigorta kolları arasında:

· Bağ Kur (4/B) Ev Hanımları İçin Sigorta,

· SSK Ek – 5 Tarım Sigortası,

· İsteğe Bağlı Bağ Kur Sigortası vb.

Yer almaktadır. Yatırılan prim oranına göre isteğe bağlı sigorta kapsamında vatandaşların emekli olduklarında alacakları tazminat ve emekli maaşları değişiklik göstermektedir. Prim ödemelerine ve sigorta türüne göre yatırılacak prim oranları değişiklik göstereceği için şartlar da değişiklik gösterebilir.

İsteğe Bağlı Sigortadan Kimler Yararlanabilir?

İsteğe bağlı sigorta türü, adından da anlaşılabileceği gibi isteyen herkes tarafından yaptırılabilir. Özellikle hiçbir kurumda çalışmayan ve kendi hesabına faaliyet yürüterek kazanç elde eden kişilerin bu tip sigortalardan yararlanmaları ön görülmüştür.

İsteğe bağlı sigortadan yararlanmak için:

· Zorunlu sigorta kapsamında çalışmıyor olmak,

· Sigortalı olarak bir ay içinde 30 günden az veya tam gün çalışmıyor olmak,

· Malullük veya yaşlılık aylıkları almıyor olmak,

· 18 yaşından büyük olmak.

Gerekmektedir. İsteğe bağlı sigorta yaptırmak isteyen kişilerin yaptırmak istedikleri sigorta türüne göre farklı tip şartları sağlamaları gerekebilir. Söz konusu şartları sağlamayan kişiler bu sigorta türünden yararlanamazlar.