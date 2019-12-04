Gittigidiyor Beyaz Eşya Ürünlerinde 210 TL İndirim Kampanyası

Türkiye’nin büyük online alışveriş sitesi Gittigidiyor, 6 Aralık tarihlerine kadar Hopevecom mağazalarında geçerli olmak üzere, beyaz eşya ve televizyon ürünlerinde 210 TL’ye varan indirim fırsatları ve 500 TL üzeri alışverişlerde %7 indirim seçeneği sunmaktadır. Gittigidiyor indirim kampanyası sadece Hopevecom mağazası üzerinden yapılacak alışverişler için geçerlidir. Tüm alışverişlerinizde Gittigidiyor Hopevecom mağazası üzerinden yapılan alışverişlerde tüm müşteriler için 140 TL’ye varan indirim uygulanırken, Gittigidiyor Kazananlar Kulübü üyeleri için 210 TL’ye varan indirim seçenekleri sunulmaktadır.

Sayısız beyaz eşya ve televizyon ürünlerinde geçerli olan kampanyaya katılmak için 03 – 06 Aralık 2019 tarihleri arasında Hopevecom mağazası üzerinden Gittigidiyor aracılığıyla alışveriş yapmanız gerekmektedir. İndirim fırsatlarından sadece yapacağınız tek alışverişlerde yararlanabilirsiniz. Üye hesabınız üzerinden yapacağınız en fazla bir alışveriş için Kazananlar Kulübü üyeleri için 210, diğer üyeler için 140 TL indirim ile 500 TL ve üzeri alışverişlerde %7 indirim uygulanmaktadır.

Gittigidiyor Televizyon ve Beyaz Eşya İndirim Kampanyası

Gittigidiyor, Hopevecom mağazalarına özel indirim kampanyası ile birçok beyaz eşya ve televizyon ürününü düşük fiyat garantisi ile sunmaktadır. Gittigidiyor Kazananlar Kulübü müşterileri için 210 TL indirim fırsatı sunulurken, diğer Gittigidiyor üyeleri için toplamda 140 TL’ye varan indirim fırsatları ve ek indirim oranları uygulanmaktadır.

Kampanya kapsamında sadece tek sefer için sepette indirim oranları uygulanmaktadır. Sadece bireysel müşteriler için geçerli olan kampanyadan 6 Aralık tarihine kadar yararlanabilirsiniz. 500 TL ve üzeri alışverişlerde yüzde 7 oranında ek indirim fırsatı sunularak, beyaz eşya veya televizyon alışverişlerinizi büyük indirim kampanyaları ile oldukça ucuza getirebilirsiniz.

Gittigidiyor üzerinden sadece Hopevecom mağazalarında geçerli olan kampanya kapsamında birçok farklı ürün uygun fiyatlarla sunulmaktadır. Vestel Smart TV’lerden Vestel Flora Doğa A ++ klimaya, Nexon çamaşır makinesinden, Vestel Ankastre setlere kadar sayısız beyaz eşya ürünlerinde avantajlı indirim seçenekleri uygulanmaktadır. Gittigidiyor Kazananlar Kulübü üyelerine özel büyük indirimlerle sunulan ürünler, ayrıca günün fırsatı ve yıldız fırsat ürünleriyle daha da avantajlı hale getirilmiştir.

Gittigidiyor Hopevecom İndirimleri Ürünler

Hopevecom mağazalarına özel Gittigidiyor üzerinden yapacağınız tek sefer alışverişleriniz için farklı fiyat ve indirim seçenekleri uygulanmaktadır. Söz konusu indirimlerden yararlanmak için kampanya kapsamında belirlenen tüm koşulların sağlanması gerekmektedir. Kampanya kapsamında 140 ve 210 TL’ye varan indirim seçenekleri uygulanan ürünler arasında:

· Vestel Rustik Ankastre Set (siyah, krem),

· Vestel 4K Smart V – UHD Televizyon,

· Nexon A ++ 5 Programlı Bulaşık Makinesi,

· Vestel CDE – L 1203 X A + 7 Çekmeceli Buzdolabı,

· Nexon 9 KG A +++ Çamaşır Makinesi vb.

Yer almaktadır. 6 Aralık tarihine kadar geçerli olan kampanyadan yararlanmak için Gittigidiyor üzerinden Hopevecom mağazalarının tüm beyaz eşya ve televizyon ürünlerini satın alabilirsiniz.