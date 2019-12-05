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İzmir’de feci kaza: Bisiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenen bisikletli hayatını kaybetti.
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Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bostanlı Semti Hasan Ali Yücel Bulvarı üzerinde alana geldi. İddiaya göre, yolun sağ şeridinde seyir halinde bulunan bisiklet sürücüsü Hatay D’ye, aynı güzergahta gitmekte olan ve süratli olduğu iddia edilen O.K. 19 yönetindeki 35 HC 9373 plakalı araba çarptı.

Çarpmanın tesiriyle bisiklet 77 metre, sürücüsü yaşlı adam ise 34 metre çekildi. Yaşlı adam kanlar içerisinde yere düşerken, vaziyeti gören öbür sürücülerin ihbarı üzerine vaka yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine gelen sıhhat takımlarınca yapılan hakimiyetler sonucunda yaşlı adamın yaşamını kaybettiği tanımlandı. Araba sürücüsü genç ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Bugün 01:20 TSİ İHA İzmir- Asayiş

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