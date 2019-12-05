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Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - Tuzlaspor: 2 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor’u konuk etti.

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MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Selçuk İnan’ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Emre Taşdemir aşırtma bir vuruş yapmak istedi ancak topu az farkla auta gönderdi.

25. dakikada Selçuk İnan’ın ceza sahası sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde bulunan Taylan Antalyalı vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı gitti.

32. dakikada Yasin’le yaptığı verkaç sonrasında topu tekrar kontrol eden Erdinç ceza sahası dışından sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

42. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Selçuk İnan direkt kaleye gönderdi. Kaleci Bayram topu zorlukla kornere çıkardı.

43. dakikada Selçuk İnan’ın kullandığı kornerde savunmadan seken topu kontrol eden Emre Mor düzeltip vurdu, kaleci Bayram bu pozisyonda gole izin vermedi.

45+2. dakikada Nagatomo sağ kanattan son çizgiye inip ortasını yaptı. Taylan Antalyalı’nın vuruşunda kaleci Bayram yine başarılıydı ve topa sahip oldu.

53. dakikada savunmadan önce araya giren Muhammed’in müdahalesinde topu önünde bulan Sadık, kaleci Okan’ın önde olduğunu görünce ceza sahası dışından aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

57. dakikada Emre Mor’un kullandığı kornerde savunmadan seken topa Emin Bayram röveşatayla vurdu, top üst direğe çarpıp auta gitti.

69. dakikada Belhanda’nın sol kanattan yaptığı ortada arka direkte yükselen Adem Büyük kafayı vurdu ancak top direğin yanından auta çıktı.

76. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gökcan Kaya, Taylan Antalyalı’dan sıyrılıp ceza sahasına girdi ve ortasını yaptı. Bu pozisyonda Emin Bayram son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

81. dakikada Emre Mor’un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Adem Büyük plase bir vuruş yaptı ancak kaleci Bayram topu uzaklaştırmayı başardı.

87. dakikada Muhammed Akarslan ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

90. dakikada ceza sahası dışında topla buluşup 2 rakibini geçen Gökcan Kaya, zor durumda pasını Umut’a attı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda fark 2’ye çıktı. 0-2

  • Stat: Türk Telekom
  • Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Bahtiyar Birinci xx, Abdullah Bora Özkara xx

Galatasaray: Okan x, Nagatomo x, Ahmet Çalık x, Emin Bayram xx, Emre Taşdemir x, Selçuk x (Donk dk. 65 ?), Seri x, Taylan Antalyalı x, Yunus Akgün x (Adem Büyük dk. 55 ?), Jimmy Durmaz x (Belhanda dk. 59 ?), Emre Mor ?

Yedekler: Batuhan Şen, Ömer Bayram, Mariano, Erencan Yardımcı, Ercan Şirin, Süleyman Luş, Ferhan Evren

Teknik Direktör: Fatih Terim

Tuzlaspor: Bayram Olgun xxxx, Tarık Mayhoş xxx, Doğan Can Otman xxx, Erdinç Pekgöz xxx, Mustafa Emre Can xxx (Bülent Uzun dk. 82 xxx), Gökcan Kaya xxx, Muhammed Akarslan xxx, Sadık Baş xxx, Yasin Yener xxx (Murat Türkkan dk. 59 xxx), Umut Sönmez xxx, Abdullah Halman xxx (Murat Yılmaz dk. 66 xxx)

Yedekler: Kubilay Mert Akış, Göksu Türkdoğan, Tolga Kalender, Devrim Taşkaya

  • Teknik Direktör: Gürses Kılıç
  • Goller: Sadık (dk. 53), Umut (dk. 90) (Tuzlaspor)
  • Kırmızı kart: Muhammed Akarslan (dk. 87) (Tuzlaspor)
  • Sarı kartlar: Bayram, Sadık (Tuzlaspor), Emre Taşdemir (Galatasaray)

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