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Organik arıcılık yapanlara kovan başına 10 lira destek

Destekleme ödemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 23 Aralık 2019 mesai saati bitimine başvuruda bulunacak
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Organik arıcılık yapan yetiştiricilere kovan başına 10 lira Para yardımı ödemesi yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair teklif kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bu yardımın ödemesinden faydalanmak isteyen yetiştiriciler, şartnamenin yayımı tarihinden itibaren 23 Aralık 2019 mesai saati bitimine kadar alakalı dokümanlarla Organik Tarım Bilgi Sistemi'nde kayıtlı oldukları şehir-ilçe müdürlüklerine müracaat etecek. Kayıtlı oldukları şehir-ilçe dışında yer alanlar, bulundukları şehir/ilçe müdürlüklerine müracaat etebilecek.

Yetiştiriciler, organik süreçte olan ve yetkilendirilmiş kuruluşça hakimiyeti yapılmış, uygunluk dokümanında kayıtlı olan arılı kovanlar ile tanımlanan aynı kovan numarasına sahip arılı kovanlar üzerinden desteklenecek.

Organik arıcılık yapan yetiştiriciler kovan tespitlerini arzuhal verdiği şehir-ilçe müdürlüğüne süresi içinde yaptırmak zorunda olurken, tespit tarihi bitimi 27 Aralık 2019 olarak tanımlandı.

Yetiştiricilere, organik arıcılık dayanak ödemesine hak kazanan organik arılı kovanlar için kovan başına 10 lira üzerinden destekleme ödemesi yapılacak.

Ödeme tasarıyı, müracaat yapan yetiştiricilere ait ön tahlilin tamamlanmasını müteakiben bakanlık tarafından tanımlanacak. Ödemelere, hakimiyetlerin bitirilmesi ve bakanlık tarafından alakalı direktiflerin bankaya sevk edilmesinden sonra başlanacak.

Beyanname, 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Bugün 08:54 TSİ AA Ankara- Ekonomi

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