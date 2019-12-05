TEGV, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Gününü kutluyor

Türkiye’nin dört bir yanında her yıl yüz binlerce çocuğa eğitim desteği veren ve yaklaşık 25 yıldır tüm etkinliklerini bugüne kadar sayıları 80 bine varan gönüllüsünü desteği ile hayata geçiren, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV); her yıl olduğu gibi bu yıl da gönüllülerine olan sevgi ve minnetini göstermek adına 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nü 71 Etkinlik Noktasında düzenlediği etkinliklerle kutluyor.

Gücünü gönüllülerinden alan TEGV, çocukların umutlarını gerçekleştirme hakkına inanan gönüllülerinin emekleriyle, bilgi ve deneyimleriyle, sosyal sorumluluk bilincini TEGV’li çocuklara aktararak, yarının aydınlık insanlarının yetişmesine destek oluyor. TEGV, ilköğretim çağındaki çocuklara eğitim desteği verirken, gönüllülük kavramının tanıtılmasını, benimsetilmesini, yaygınlaştırılmasını ve süreklilik kazanmasını sağlamayı da hedefliyor.

Faaliyetlerimize destek olan gönüllülerimizin bir kısmı, bir zamanlar TEGV’in etkinliklerine katılan çocuklarımızken, şu anda ise TEGV ile olan bağlarını güçlendirerek gönüllümüz oluyor, bizlerin bir parçası olmaya devam ediyorlar.

Yürüdüğümüz yolda bizimle olan tüm gönüllülerimize sonsuz teşekkürler. Daha adil ve eşit bir dünya için ben de varım diyen, bir çocuğa, bir bitkiye, bir hastaya, çevreye umut olabilmek adına hareket eden, vaktini hiçbir çıkar gözetmeden fayda sağlamaya ayıran tüm gönüllülerin 5 Aralık Dünya Gönüllüler Gününü, ‘Dünyayı Birlikte Güzelleştiriyoruz’ diyen TEGV Gönüllüleri ile birlikte sevgiyle kutluyoruz.