Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:50 TSİ- Eğitim G: Bugün 09:55 TSİ

TEGV, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Gününü kutluyor

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı her yıl olduğu gibi bu yıl da gönüllülerine olan sevgi ve minnetini göstermek adına 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nü 71 Etkinlik Noktasında düzenlediği etkinliklerle kutluyor.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask

Türkiye’nin dört bir yanında her yıl yüz binlerce çocuğa eğitim desteği veren ve yaklaşık 25 yıldır tüm etkinliklerini bugüne kadar sayıları 80 bine varan gönüllüsünü desteği ile hayata geçiren, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV); her yıl olduğu gibi bu yıl da gönüllülerine olan sevgi ve minnetini göstermek adına 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nü 71 Etkinlik Noktasında düzenlediği etkinliklerle kutluyor.

Gücünü gönüllülerinden alan TEGV, çocukların umutlarını gerçekleştirme hakkına inanan gönüllülerinin emekleriyle, bilgi ve deneyimleriyle, sosyal sorumluluk bilincini TEGV’li çocuklara aktararak, yarının aydınlık insanlarının yetişmesine destek oluyor. TEGV, ilköğretim çağındaki çocuklara eğitim desteği verirken, gönüllülük kavramının tanıtılmasını, benimsetilmesini, yaygınlaştırılmasını ve süreklilik kazanmasını sağlamayı da hedefliyor.

Faaliyetlerimize destek olan gönüllülerimizin bir kısmı, bir zamanlar TEGV’in etkinliklerine katılan çocuklarımızken, şu anda ise TEGV ile olan bağlarını güçlendirerek gönüllümüz oluyor, bizlerin bir parçası olmaya devam ediyorlar.

Yürüdüğümüz yolda bizimle olan tüm gönüllülerimize sonsuz teşekkürler. Daha adil ve eşit bir dünya için ben de varım diyen, bir çocuğa, bir bitkiye, bir hastaya, çevreye umut olabilmek adına hareket eden, vaktini hiçbir çıkar gözetmeden fayda sağlamaya ayıran tüm gönüllülerin 5 Aralık Dünya Gönüllüler Gününü, ‘Dünyayı Birlikte Güzelleştiriyoruz’ diyen TEGV Gönüllüleri ile birlikte sevgiyle kutluyoruz.

# KÜLTÜREL ETKİNLİKLER İLE İLİŞKİLİ:
Bakanlıktan turizm altyapısına 328 milyon liralık kaynak mask
Bakanlıktan turizm altyapısına 328 milyon liralık kaynak
İstanbul 22. Randevusunda Rusya ile buluşmaya hazırlanıyor! mask
İstanbul 22. Randevusunda Rusya ile buluşmaya hazırlanıyor!
TED Ankara Koleji'nde tekerlekli sandalye basketbol maçı mask
TED Ankara Koleji'nde tekerlekli sandalye basketbol maçı
Bilkent Center, Ünlü Astrolog Dinçer Güner ağırladı mask
Bilkent Center, Ünlü Astrolog Dinçer Güner ağırladı
Konuşan Kitaplık Görme Engelliler Merkezi ödüle layık görüldü mask
Konuşan Kitaplık Görme Engelliler Merkezi ödüle layık görüldü
Binlerce sektör çalışanına turizm eğitimi mask
Binlerce sektör çalışanına turizm eğitimi
7. Kayseri Film Festivali heyecanı başladı mask
7. Kayseri Film Festivali heyecanı başladı
Ayşe Arman ile İyilik Hareketi Bilkent Center'da mask
Ayşe Arman ile İyilik Hareketi Bilkent Center'da
Caz ve senfoninin muhteşem buluşması! mask
Caz ve senfoninin muhteşem buluşması!
Yabancı film yapım ve dizi film desteklerine başvurular başladı mask
Yabancı film yapım ve dizi film desteklerine başvurular başladı

Bugün 09:50 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TEGV 5 Aralık Dünya Gönüllüler Gününü kutluyor mask
TEGV 5 Aralık Dünya Gönüllüler Gününü kutluyor
TED Ankara Koleji'nde tekerlekli sandalye basketbol maçı mask
TED Ankara Koleji'nde tekerlekli sandalye basketbol maçı
3D yazıcılarla üretilen mercan resifleri okyanusa can veriyor mask
3D yazıcılarla üretilen mercan resifleri okyanusa can veriyor
Bankalar bugün açık mı? Banka çalışma saatleri 2019 mask
Bankalar bugün açık mı? Banka çalışma saatleri 2019
Özel yetenekli öğrencilere yönelik işbirliği protokolü mask
Özel yetenekli öğrencilere yönelik işbirliği protokolü
2. İstanbul Gizlilik Sempozyumu düzenlendi mask
2. İstanbul Gizlilik Sempozyumu düzenlendi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari Ücretlilere Müjde: İlk Toplantı Resmen Başladı... Zam Geliyor! mask
Asgari Ücretlilere Müjde: İlk Toplantı Resmen Başladı... Zam Geliyor!
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat... mask
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat...
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Bu Şehirde Yaşayanlar Dikkat... mask
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Bu Şehirde Yaşayanlar Dikkat...
Adana'da Kahreden Olay: Eşine 5 Kelime Mesaj Gönderip Korkunç Şekilde Can Verdi! mask
Adana'da Kahreden Olay: Eşine 5 Kelime Mesaj Gönderip Korkunç Şekilde Can Verdi!
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı! mask
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı!
Dünyaca Ünlü Güzel, 15 Yaşındaki Öğrencisine Kıyafetsiz Fotoğraflarını Gönderdi! mask
Dünyaca Ünlü Güzel, 15 Yaşındaki Öğrencisine Kıyafetsiz Fotoğraflarını Gönderdi!

GALERİ

Ankara Toptancı Hali’ndeki balıkçılara gece denetimi mask
Ankara Toptancı Hali’ndeki balıkçılara gece denetimi
Ankara'da 3 gecekondu kundaklandı mask
Ankara'da 3 gecekondu kundaklandı
Başkentte balıkçılara yönelik şafak vakti denetim gerçekleştirildi mask
Başkentte balıkçılara yönelik şafak vakti denetim gerçekleştirildi
Başkentte sahte içki üretiminde kullanılan 24 ton etil alkol ele geçirildi mask
Başkentte sahte içki üretiminde kullanılan 24 ton etil alkol ele geçirildi
Erdoğan: "17 yıl öncesine göre daha güçlü bir Türkiye var" - LONDRA mask
Erdoğan: "17 yıl öncesine göre daha güçlü bir Türkiye var" - LONDRA
Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'na övgüler yağdırdı mask
Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'na övgüler yağdırdı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL