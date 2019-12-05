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Altındağ Belediyesi, zorlu kış koşullarına hazır…

Meteoroloji’den gelen “kar yağışı” uyarısı üzerine zaman geçirmeden çalışmalarını hızlandıran Altındağ Belediyesi, zorlu kış koşullarına hazır…

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Altındağ Belediyesi karla mücadele ekipleri, Altındağ’ın kritik noktalarında yerini aldı.

Tüm teknik ekip ve araç donanımını gözden geçiren, aksaklıkları gideren ve eksikleri tamamlayan Altındağ Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için karla mücadele araç filosunu güçlendirdi. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, ekipler seferber oldu, görev yerlerini aldı.

GÜÇLÜ ARAÇ FİLOSU

Karla daha iyi mücadele edebilmek ve kış şartlarında vatandaşların mağdur olmasını engellemek için greyder, küreme aracı, tuzlama aracı, yükleyici iş makinesi, dar ara sokaklarda hizmet veren tuzlama kamyonetleri ve çalışma programını belirleyerek ekiplere bildiren kılavuz araçlar, karla mücadele için göreve hazırlandı. Toplam 14 aracın yanı sıra, 350 personel de beklenen kar yağışı için görev başında…

“24 SAAT GÖREVE HAZIRIZ.”

Meteorolojinin kar uyarısının ardından çalışmaları hızlandırdıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Altındağ’ın pek çok mahallesi rakım olarak yüksekte bulunduğundan, Altındağ’da kış koşulları biraz daha ağır şartlarda yaşanıyor. Ancak araç filomuz güçlü, ekiplerimiz göreve hazır… Karla mücadele için 24 saat görev başındayız. Karla mücadelemizi daha etkin ve daha hızlı bir biçimde sürdürmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.” dedi. Kış koşulları için gereken önlemleri zaman geçirmeden aldıklarının altını çizen Başkan Balcı “Vatandaşlarımız ile iş birliği içerisinde, kazasız, belasız ve sağlıklı bir kış geçirmeyi diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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