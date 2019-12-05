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Ecording, Big Bang Startup Challenge 2019 sahnesinde

İklim değişikliğine ecoDrone’lar ile çözüm sunan “ecording”, İTÜ Çekirdek girişimlerinin sunum yaptığı ve girişimcilerle yatırımcıları bir araya getiren Big Bang Startup Challenge etkinliğinde ödüllerin sahibi oldu!

Tuğçe Cantürk
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imece’nin, Zorlu Holding’in ana partnerliğinde ve İTÜ Çekirdek’in stratejik partnerinde düzenlediği 3. Destek Programı girişimlerinden ecording, dünyada girişimcilere en fazla kaynak sağlayan sayılı girişimcilik etkinliklerinden biri olan İTÜ Çekirdek’in Big Bang Startup Challenge finaline kalan 20 girişim arasında yer aldı. ‘Ecording’ takımı, 20 teknoloji girişimiyle birlikte, ‘Türkiye’nin Girişimcilik Sahnesi Big Bang’te ödül, nakit ve yatırımlar için yarıştı. ecording, 6 ayrı şirketten 50’şer bin lira değerinde nakdi ödüller kazanırken; 3. Destek Programı girişimlerinden ve yarı finale kalan BlindLook da 50 bin liralık nakdi ödülün sahibi oldu.

Sosyal inovasyon platformu imece, sosyal faydayı odağına alan girişimler için 3 yıldır ön kuluçka ve kuluçka süreçlerinden oluşan Destek Programları düzenliyor. Nitelikli eğitimden toplumsal cinsiyet eşitliğine, engellilerden mültecilere, finansal eşitsizliklerden iklime farklı konulara odaklanan onlarca girişimle çalışan imece’nin Zorlu Holding’in ana partnerliğinde düzenlediği bu yılki Destek Programı’nda yolunun kesiştiği 3 girişim ise BlindLook, ecording ve ROOT oldu.

İklim değişikliğine ecoDrone’lar ile çözüm!

İşte bu üç girişimden biri olan ve İTÜ Çekirdek’in ön kuluçka sürecinden geçtikten sonra, imece’ye başvuran ecording, her yıl teknolojik girişimlerin sunum yaptığı ve girişimcilerle yatırımcıları bir araya getiren İTÜ Çekirdek’in Big Bang Startup Challenge 2019 etkinliğinde bu yıl sahneye çıkan 20 girişim arasında yer aldı.

ecording, kırsal bölgelerde tarım ve hayvancılıkla uğraşırken iklim değişikliği, çevre ve su sorunlarına bağlı olarak finansal problemlerle karşı karşıya kalan kadınlarla beraber çalışıyor; kadınlara öncelikle tohum topları üretimi için bir eğitim veriyor. Ardından AR-GE çalışmaları yapılmış türlerden tedarik edilen tohumlar, kil, toz gübre, çeşitli mineraller, ekilecek bölgeden alınan orman toprağı ve ecording’in tohum türleri için özel olarak hazırladığı bir karışımla kaplanıp belirli sıkma oranlarında, misket büyüklüğünde toplar haline getiriliyor. Ekim günlerine kadar sabit sıcaklıktaki dolaplarda bekletilen her bir tohum topu, içerisine mineralli su enjekte edildikten sonra önceden haritalandırma yapılan sahalarda ecording’in geliştirdiği ecoDrone’lar ile düzenli ve otonom atışları gerçekleştiriliyor. Tüm bu işlemler, ecoDrone’dan ateşlenen topların içerisindeki tohumların, soğuk, rüzgar, orman canlıların tohumu yemesi gibi şartlardan korunmasını sağlıyor. Filizlenme oranını en üst düzeyde tutabilmek için Türkiye’de bulunan ve toprak yüzeyine yakın derinliklerde yetişebilen tohum türleri öncelikli olarak tercih ediliyor. Geleneksel yöntemler yerine, ecoDrone ile yapılan ekim çalışmaları, 6 kat daha hızlı ve 12 kat daha ucuz tohum ekimi imkanı sağlayarak ağaçlandırma maliyetlerini de düşürüyor. Böylece ecording, ulaşılması zor alanları ağaçlandırırken iklim değişikliği ve kadın istihdamı konularına aynı anda çözüm geliştiriyor.

Bir diğer imece girişimcisi BlindLook da yarı finale kaldı

imece Destek Programı’nın bir diğer girişimi olan, BlindLook da İTÜ Çekirdek’in Big Bang Startup Challenge 2019 etkinliğinde yarı finalist olarak yer alarak, fuaye alanında stand açtı. BlindLook, yemek yemenin önemli bir sosyalleşme aracı olduğu Türkiye’de restoranları ve menülerini görme engelliler için erişilebilir kılıyor. Girişim, engelli bireylerin yemek deneyimlerindeki bağımlılığı ortadan kaldırmayı, çevrelerindeki restoranlardan haberdar olmalarını, böylelikle sosyal hayata katılımlarını artırmayı amaçlıyor. BlindLook ekibi, erişilebilir mekan rehberleri ve restorana ulaşmak için yetersiz kalan navigasyon yönlendirmelerinin yerine geçecek erişilebilir yol tarifleri ile ulaşımı yönlendirme ve dijital olarak erişilebilir menü ile sipariş sürecini özgürleştirme imkanları sunuyor.

Dünyada girişimcilere en fazla kaynak sağlayan etkinliklerden biri

İTÜ’nün teknoloji geliştirme bölgesi İTÜ ARI Teknokent’in girişimcilik kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek’in düzenlediği ve dünyada girişimcilere en fazla kaynak sağlayan etkinlikler arasında yer alan Big Bang Startup Challenge, yeni girişimler arasından yılın en iyilerini belirliyor ve geleceğin teknolojilerini girişimcilik ekosistemiyle tanıştırıyor. 28 Kasım’da Uniq İstanbul'da kalabalık bir katılımcı kitlesiyle düzenlenen etkinlikte bu yıl ilk kez Türkiye dışında 30 farklı ülkeden de başvuru alındı, 20 girişim finale kaldı. imece’nin Zorlu Holding ana partnerliğinde devam eden 3. Destek Programı girişimlerinden ecording de finale kalırken, BlindLook ise yarı finale yükseldi. Etkinlikte, 20 finalist, fuayede bulunan bazı yarı finalist gruplar ve İTÜ Çekirdek Big Bang Startup Challenge’ın önceki girişimleri, toplam 52 milyon TL’lik ödül, nakit ve yatırımdan yararlandı. İTÜ ARI Teknokent, İTÜ Magnet’te ecording’e ofis imkânı sağladı; 3M, Anadolu Efes, Anadolu Sigorta, Enerjisa, ING ve Socar Türkiye ecording’i 50’şer bin liralık nakit destek; Anadolu Efes, BlindLook’u 50 bin lira nakit destek ile buluşturdu.

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