Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:30 TSİ- Sağlık G: Bugün 13:48 TSİ

Yemeğin ardından karın ağrısı başlıyorsa…

Bağırsak hastalığı ama ağız boşluğunu bile tutabiliyor.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Bağırsak hastalığı ama ağız boşluğunu bile tutabiliyor

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Hülya Hamzaoğlu tedavinin, hafif veya ağır seyirleri olan Crohn hastalığının şiddetine ve en yoğun olarak hangi bölgede yerleştiğine göre belirlendiğini belirterek şunları söylüyor: “Tedavide ilk basamağımız ilaçlar. Son yıllarda kullanıma giren Anti-TNF, Anti-integrin ajanlar gibi biyolojik tedavilerle başarı şansımız artmış durumda. Hastalarda daha önceleri kortizon tedavileriyle göremediğimiz endoskopik düzelmeyi saptayabiliyoruz. Yan etki profili bu ilaçlarla, kortizonlu tedavilere göre çok daha az oluyor. Sonuç alamazsak ve gerçekten gerekliyse cerrahi tedaviye başvuruyoruz. Hastalığa neden olan etken ya da etkenler dünyada henüz tam olarak gösterilememiş olsa bile yeni tedavilerle hasta çok daha kaliteli bir yaşam sürebiliyor”
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Bacak damar tıkanıklıklarında öncelik ilaç tedavisi... mask
Bacak damar tıkanıklıklarında öncelik ilaç tedavisi...
Beslenme terapisi ile şansı yükseliyor mask
Beslenme terapisi ile şansı yükseliyor
Kışın metabolizmanın yavaşlaması durgun ve içe dönük hissetmeye neden oluyor mask
Kışın metabolizmanın yavaşlaması durgun ve içe dönük hissetmeye neden oluyor
Çocuklar bütçe yönetimini “harçlık” ile öğreniyor! mask
Çocuklar bütçe yönetimini “harçlık” ile öğreniyor!
Anne karnında bebeği koruyan amniyon sıvısı nedir? mask
Anne karnında bebeği koruyan amniyon sıvısı nedir?
Basit önlemlerle kışı sağlıklı geçirmenin yolları… mask
Basit önlemlerle kışı sağlıklı geçirmenin yolları…
HIV değil önyargılar öldürüyor mask
HIV değil önyargılar öldürüyor
Kemik, eklem ve kas ağrılarının nedeni endokrin hastalık da olabilir mask
Kemik, eklem ve kas ağrılarının nedeni endokrin hastalık da olabilir
Kış hamilelerinin alması gereken 10 önlem! mask
Kış hamilelerinin alması gereken 10 önlem!
Bu besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor mask
Bu besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Bugün 11:30 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bacak damar tıkanıklıklarında öncelik ilaç tedavisi... mask
Bacak damar tıkanıklıklarında öncelik ilaç tedavisi...
HIV değil önyargılar öldürüyor mask
HIV değil önyargılar öldürüyor
Kemik, eklem ve kas ağrılarının nedeni endokrin hastalık da olabilir mask
Kemik, eklem ve kas ağrılarının nedeni endokrin hastalık da olabilir
Kış hamilelerinin alması gereken 10 önlem! mask
Kış hamilelerinin alması gereken 10 önlem!
Bu besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor mask
Bu besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Dişlerini fırçala Alzheimer’ı ertele mask
Dişlerini fırçala Alzheimer’ı ertele
BEĞEN
TAKİP ET 16 B
Asgari Ücretlilere Müjde: İlk Toplantı Resmen Başladı... Zam Geliyor! mask
Asgari Ücretlilere Müjde: İlk Toplantı Resmen Başladı... Zam Geliyor!
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat... mask
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat...
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Bu Şehirde Yaşayanlar Dikkat... mask
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Bu Şehirde Yaşayanlar Dikkat...
Adana'da Kahreden Olay: Eşine 5 Kelime Mesaj Gönderip Korkunç Şekilde Can Verdi! mask
Adana'da Kahreden Olay: Eşine 5 Kelime Mesaj Gönderip Korkunç Şekilde Can Verdi!
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı! mask
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı!
Dünyaca Ünlü Güzel, 15 Yaşındaki Öğrencisine Kıyafetsiz Fotoğraflarını Gönderdi! mask
Dünyaca Ünlü Güzel, 15 Yaşındaki Öğrencisine Kıyafetsiz Fotoğraflarını Gönderdi!

GALERİ

Trafik kazasında acı tesadüf - KÜTAHYA mask
Trafik kazasında acı tesadüf - KÜTAHYA
Bakan Çavuşoğlu AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katıldı mask
Bakan Çavuşoğlu AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katıldı
Güler Sabancı'dan topluma gönüllülük çağrısı mask
Güler Sabancı'dan topluma gönüllülük çağrısı
Kıbrıslı Mücahitlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek mask
Kıbrıslı Mücahitlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Çavuşoğlu, AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda konuştu - BRATİSLAVA mask
Çavuşoğlu, AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda konuştu - BRATİSLAVA
Dönme dolabı ilk kez gören kimsesiz çocukların sevinci mask
Dönme dolabı ilk kez gören kimsesiz çocukların sevinci
BEĞEN
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL