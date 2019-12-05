Haluk Ballı en iyi antrenör seçildi

Gölbaşı Belediyespor’un başarılı antrenörlerinden Haluk Ballı da TÜFAD tarafından en iyi antrenörü ödülüne layık görüldü.
ÖDÜLÜ SEVİNCİNİ BAŞKAN ŞİMŞEK’LE PAYLAŞTI
2018-2019 sezonunun en iyi antrenörü seçilen Haluk Ballı, sevincini Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Gölbaşı Belediyespor Kulüp Başkanı Lütfü Yılmaz’la paylaştı. Kulüp Başkanı Lütfü Yılmaz’la birlikte Başkan Şimşek’i ziyaret eden Ballı, Başkan Şimşek’e spora ve sporcuya verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.
Başkan Şimşek ise Haluk Ballı’yı aldığı ödül nedeniyle tebrik ederken, başarılarının devamını diledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz